Il direttore sportivo del Milan ha parlato a Dazn prima del match contro il Verona: "Non c'è nulla da discutere riguardo a Max, ha un contratto lungo con noi e come ha detto ieri gli piace programmare. E noi stiamo lavorando per il futuro"

Prima di Verona-Milan, Igli Tare, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri a Dazn: "Credo sia inutile parlare delle voci su Allegri, dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo che è la Champions. Non c'è nulla da discutere riguardo a Max, ha un contratto lungo con noi e come ha detto ieri gli piace programmare. E noi stiamo lavorando per il futuro. Non ho pensieri verso queste situazioni: se i risultati mancano si mette tutto in discussione, ne siamo consapevoli".