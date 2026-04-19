Milan, Tare: "Allegri ha un contratto lungo con noi"milan
Il direttore sportivo del Milan ha parlato a Dazn prima del match contro il Verona: "Non c'è nulla da discutere riguardo a Max, ha un contratto lungo con noi e come ha detto ieri gli piace programmare. E noi stiamo lavorando per il futuro"
Prima di Verona-Milan, Igli Tare, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri a Dazn: "Credo sia inutile parlare delle voci su Allegri, dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo che è la Champions. Non c'è nulla da discutere riguardo a Max, ha un contratto lungo con noi e come ha detto ieri gli piace programmare. E noi stiamo lavorando per il futuro. Non ho pensieri verso queste situazioni: se i risultati mancano si mette tutto in discussione, ne siamo consapevoli".
"In campionato mancano 6 finali"
Il direttore sportivo del Milan ha aggiunto: "Per noi è fondamentale raggiungere gli obiettivi, poi ci siederemo insieme a Furlani, Ibra e gli altri per costruire un progetto vincente per la prossima stagione. Riguardo al campionato mancano 6 finali: massimo rispetto per il Verona, dobbiamo fare una grande prestazione e cercare di fare punti per il resto della stagione"