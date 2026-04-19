Pisa-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
Oggi, domenica 19 aprile, scendono in campo alle 18 Pisa e Genoa. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Appuntamento da non perdere con Sky Calcio Club, con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini. Ospite speciale Vincenzo Montella
Dove vedere Pisa-Genoa in tv
La sfida tra Pisa e Genoa, valida per la 33^ giornata di Serie A, si gioca domenica 19 aprile alle 18. La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti.
Inviati Manuele Baoicchini e Mario Giunta. Inoltre, alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini.
A Sky Calcio Club ospite Vincenzo Montella
Come di consueto, pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e un ospite speciale: il CT della Turchia Vincenzo Montella.
I numeri di Pisa e Genoa
Il Genoa non ha perso nessuno dei sette match contro il Pisa in Serie A, grazie a due successi e cinque pareggi; tra le squadre contro cui il Grifone non ha mai subito una sconfitta nel massimo campionato, solo contro Lucchese (14) e Ascoli (10) ha giocato più partite nel torneo. Tutte le tre precedenti sfide in Serie A tra Pisa e Genoa in casa dei toscani sono terminate in parità: una volta 1-1 e due volte 0-0, incluso l'ultimo match in ordine di tempo disputato a Pisa nel massimo torneo (23 settembre 1990). Il bilancio tra Genoa e Pisa tra Serie A e Serie B è in perfetta parità in 29 sfide, con otto successi per parte e 13 pareggi; tuttavia, i rossoblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime sei partite contro i nerazzurri nelle prime due divisioni italiane e l'ultimo successo dei toscani risale al 16 novembre 1986 nel torneo cadetto (2-0 all'Arena Garibaldi con reti di Claudio Sclosa e Bruno Caneo). Nelle ultime sei trasferte di campionato, il Genoa non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato e ha perso ben tre volte (1V, 2N), inclusa la sconfitta nell'ultima gara fuori casa a Torino contro la Juventus - in questo parziale il Grifone per ben quattro volte non è riuscito a segnare. Da quando Oscar Hiljemark - 46 presenze e tre gol con la maglia del Genoa in Serie A da giocatore - siede sulla panchina del Pisa, i toscani hanno raccolto appena quattro punti in nove partite (1V, 1N, 7P), hanno il peggior attacco della Serie A (appena quattro gol segnati) e la peggior difesa (18 reti subite). Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, il Grifone ha raccolto ben 30 punti in 22 giornate di campionato (8V, 6N, 8P) e solo otto squadre hanno fatto meglio nel periodo in Serie A.