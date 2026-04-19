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Pisa-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

Oggi, domenica 19 aprile, scendono in campo alle 18 Pisa e Genoa. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Appuntamento da non perdere con Sky Calcio Club, con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini. Ospite speciale Vincenzo Montella

PISA-GENOA LIVE

Dove vedere Pisa-Genoa in tv

La sfida tra Pisa e Genoa, valida per la 33^ giornata di Serie A, si gioca domenica 19 aprile alle 18. La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti.

Inviati Manuele Baoicchini e Mario Giunta. Inoltre, alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini.

A Sky Calcio Club ospite Vincenzo Montella

Come di consueto, pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e un ospite speciale: il CT della Turchia Vincenzo Montella.

I numeri di Pisa e Genoa

Il Genoa non ha perso nessuno dei sette match contro il Pisa in Serie A, grazie a due successi e cinque pareggi; tra le squadre contro cui il Grifone non ha mai subito una sconfitta nel massimo campionato, solo contro Lucchese (14) e Ascoli (10) ha giocato più partite nel torneo. Tutte le tre precedenti sfide in Serie A tra Pisa e Genoa in casa dei toscani sono terminate in parità: una volta 1-1 e due volte 0-0, incluso l'ultimo match in ordine di tempo disputato a Pisa nel massimo torneo (23 settembre 1990). Il bilancio tra Genoa e Pisa tra Serie A e Serie B è in perfetta parità in 29 sfide, con otto successi per parte e 13 pareggi; tuttavia, i rossoblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime sei partite contro i nerazzurri nelle prime due divisioni italiane e l'ultimo successo dei toscani risale al 16 novembre 1986 nel torneo cadetto (2-0 all'Arena Garibaldi con reti di Claudio Sclosa e Bruno Caneo). Nelle ultime sei trasferte di campionato, il Genoa non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato e ha perso ben tre volte (1V, 2N), inclusa la sconfitta nell'ultima gara fuori casa a Torino contro la Juventus - in questo parziale il Grifone per ben quattro volte non è riuscito a segnare. Da quando Oscar Hiljemark - 46 presenze e tre gol con la maglia del Genoa in Serie A da giocatore - siede sulla panchina del Pisa, i toscani hanno raccolto appena quattro punti in nove partite (1V, 1N, 7P), hanno il peggior attacco della Serie A (appena quattro gol segnati) e la peggior difesa (18 reti subite). Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, il Grifone ha raccolto ben 30 punti in 22 giornate di campionato (8V, 6N, 8P) e solo otto squadre hanno fatto meglio nel periodo in Serie A.

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