Dove vedere Pisa-Genoa

I numeri di Pisa e Genoa

Il Genoa non ha perso nessuno dei sette match contro il Pisa in Serie A, grazie a due successi e cinque pareggi; tra le squadre contro cui il Grifone non ha mai subito una sconfitta nel massimo campionato, solo contro Lucchese (14) e Ascoli (10) ha giocato più partite nel torneo. Tutte le tre precedenti sfide in Serie A tra Pisa e Genoa in casa dei toscani sono terminate in parità: una volta 1-1 e due volte 0-0, incluso l'ultimo match in ordine di tempo disputato a Pisa nel massimo torneo (23 settembre 1990). Il bilancio tra Genoa e Pisa tra Serie A e Serie B è in perfetta parità in 29 sfide, con otto successi per parte e 13 pareggi; tuttavia, i rossoblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime sei partite contro i nerazzurri nelle prime due divisioni italiane e l'ultimo successo dei toscani risale al 16 novembre 1986 nel torneo cadetto (2-0 all'Arena Garibaldi con reti di Claudio Sclosa e Bruno Caneo). Nelle ultime sei trasferte di campionato, il Genoa non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato e ha perso ben tre volte (1V, 2N), inclusa la sconfitta nell'ultima gara fuori casa a Torino contro la Juventus - in questo parziale il Grifone per ben quattro volte non è riuscito a segnare. Da quando Oscar Hiljemark - 46 presenze e tre gol con la maglia del Genoa in Serie A da giocatore - siede sulla panchina del Pisa, i toscani hanno raccolto appena quattro punti in nove partite (1V, 1N, 7P), hanno il peggior attacco della Serie A (appena quattro gol segnati) e la peggior difesa (18 reti subite). Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, il Grifone ha raccolto ben 30 punti in 22 giornate di campionato (8V, 6N, 8P) e solo otto squadre hanno fatto meglio nel periodo in Serie A.