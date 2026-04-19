Dove vedere Hellas Verona-Milan

La partita tra Hellas Verona e Milan della 33^ giornata di Serie A si gioca domenica 19 aprile alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Hellas Verona-Milan valida per la 33^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 19 aprile alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Hellas Verona e Milan

Il Milan ha vinto tutte le ultime 10 sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score di 22-6; fin qui, solo contro una squadra nella loro storia in Serie A i rossoneri hanno vinto più di 10 partite consecutive: contro il Chievo (13). Il Milan è andato a segno in 25 delle ultime 26 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (48 reti in totale, 1,85 di media a partita) con l’unica eccezione data dall’ultima sconfitta registrata contro i gialloblù nella competizione (3-0 al Bentegodi, con le reti di Antonio Caracciolo, Moise Kean e Daniel Bessa, il 17 dicembre 2017). Il Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro l'Hellas Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella competizione, i rossoneri avevano raccolto appena due successi (2N, 4P). Il Verona è reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato e non fa peggio nella competizione dalla serie di cinque registrata tra ottobre e novembre 2023, sotto la guida di Baroni. Il Milan ha perso le ultime due partite di campionato senza andare a segno: i rossoneri non collezionano tre ko di fila in Serie A da marzo 2025 e non perdono tre gare di fila senza andare a bersaglio da aprile 1967. Il Milan ha chiuso il girone d'andata di questo campionato con una media punti di 2,2 a match, media crollata nel girone di ritorno a 1,6.