l'intervista
Sal Da Vinci: "Il mio mondo tra musica e Napoli"
Dalla vittoria al Festival di Sanremo con 'Per sempre sì' al prossimo grande appuntamento all’Eurovision Song Contest. Nel mezzo, un momento simbolico: il giro di campo allo Stadio Diego Armando Maradona con il trofeo, accolto dall’abbraccio dei tifosi del Napoli. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
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