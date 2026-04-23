Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha svelato il nuovo approccio che sta sperimentando nello spogliatoio della sua squadra per aumentare l'intesa tra i giocatori, in vista del finale di stagione in cui Vardy e compagni dovranno lottare per la permanenza in Serie A. I grigiorossi, che venerdì 24 aprile giocheranno nell'anticipo della 34^ giornata di Serie A contro il Napoli, non possono usare i telefoni cellulari, almeno durante le sedute di allenamento. "Ho deciso di utilizzare una cesta dove tutti i giocatori depositano i cellulari prima degli allenamenti, compreso il mio - ha detto Giampaolo -. Alla fine dell'attività li riprendiamo, ma in quel tempo devono parlarsi, creare un rapporto umano vero". Il motivo dietro a questa decisione sta nell'impatto negativo, secondo l'allenatore della Cremonese, dei social sui giocatori: "I social sono la rovina del calcio moderno: mettono pressione e condizionano le prestazioni. Noi invece vogliamo costruire coesione. Abbiamo cercato di aumentare il feeling. Non ho mai avvertito problemi di spogliatoio: questi ragazzi lavorano tanto e con professionalità".