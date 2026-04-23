Cremonese, Giampaolo: "Niente telefoni nello spogliatoio, i social rovinano il calcio"Serie A
Durante la conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, l'allenatore della Cremonese, Marco Giampaolo, ha svelato che, nello spogliatoio dei grigiorossi, è stato proibito l'uso del telefono durante gli allenamenti, per favorire la coesione tra i giocatori
Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha svelato il nuovo approccio che sta sperimentando nello spogliatoio della sua squadra per aumentare l'intesa tra i giocatori, in vista del finale di stagione in cui Vardy e compagni dovranno lottare per la permanenza in Serie A. I grigiorossi, che venerdì 24 aprile giocheranno nell'anticipo della 34^ giornata di Serie A contro il Napoli, non possono usare i telefoni cellulari, almeno durante le sedute di allenamento. "Ho deciso di utilizzare una cesta dove tutti i giocatori depositano i cellulari prima degli allenamenti, compreso il mio - ha detto Giampaolo -. Alla fine dell'attività li riprendiamo, ma in quel tempo devono parlarsi, creare un rapporto umano vero". Il motivo dietro a questa decisione sta nell'impatto negativo, secondo l'allenatore della Cremonese, dei social sui giocatori: "I social sono la rovina del calcio moderno: mettono pressione e condizionano le prestazioni. Noi invece vogliamo costruire coesione. Abbiamo cercato di aumentare il feeling. Non ho mai avvertito problemi di spogliatoio: questi ragazzi lavorano tanto e con professionalità".
"Dobbiamo essere liberi mentalmente"
La Cremonese, a Napoli, dovrà giocare una partita leggera secondo Giampaolo: "Abbiamo poco da perdere e quindi dobbiamo giocare una partita con leggerezza. La cosa che mi preoccupa di più è quando la squadra sente troppa pressione. A Napoli sappiamo di incontrare una squadra forte, con grandi talenti, che gioca in un modo particolare. Dobbiamo andare in campo liberi mentalmente, con la consapevolezza che ogni tappa può essere importante da qui alla fine del campionato. A Napoli abbiamo un'occasione e dobbiamo provare a sfruttarla, con le nostre armi, sapendo di affrontare una squadra davvero molto forte".