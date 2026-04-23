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Ranieri dopo la lite a distanza con Gasp: "Tutti uniti per un unico scopo"

roma

Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, rompe il silenzio dopo le tensioni con Gian Piero Gasperini e dal Salone d'Onore del CONI, dove ha ricevuto il Premio Città di Roma, manda un messaggio chiaro all'ambiente giallorosso senza far riferimento alle polemiche nate dalle dichiarazioni a distanza con l'allenatore: "I ragazzi stanno dando tutto, siamo uniti per un unico scopo"

COSA AVEVA DETTO GASP A RANIERI

Dal Salone d'Onore del CONI arriva un segnale importante per l’ambiente giallorosso. Presente per ricevere il Premio Città di Roma, Claudio Ranieri ha scelto di non entrare nel merito delle recenti tensioni, preferendo spostare l’attenzione sulla squadra e sugli obiettivi da raggiungere. Il senior advisor della Roma ha parlato con chiarezza: "Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto. Forza sempre, comunque vada. Ora siamo tutti uniti per un unico scopo". Un messaggio diretto in vista dello sprint finale, con i giallorossi in corsa per un posto in Europa.

"Bisogna far giocare più italiani perché i nostri Ct hanno poca scelta"

Ranieri ha allargato il discorso al sistema calcio italiano, sottolineando la necessità di valorizzare maggiormente i giovani: "Credo si debba ripartire dalla base e far giocare più italiani perché i nostri Ct oggi hanno poca scelta". Spazio anche all’emozione personale per il premio ricevuto: "Ricevo questo premio con orgoglio, è dedicato alla città di Roma. È qualcosa di bello, parti dal basso e vieni premiato qui, è qualcosa che da bimbo non mi sarei aspettato".

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