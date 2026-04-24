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la ricorrenza

Sessanta volte Billy, l'età dell'oro di Costacurta

Riccardo Gentile

Alessandro Costacurta compie 60 anni, ma il tempo sembra non essere passato. Colonna del grande Milan e simbolo di un’epoca irripetibile, Billy è stato protagonista di una carriera straordinaria tra scudetti, Champions e record. Oggi resta il volto elegante e vincente di un calcio che ha fatto storia

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