Per l'anticipo al 'Bentegodi' (in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) il Verona, cui solo la matematica concede speranze di salvezza, ospita il Lecce, in corsa per conservare il proprio posto in Serie A. Il club veronese ha punito Orban, protagonista domenica scorsa di una rissa con un tifoso: in attacco spazio probabilmente a Sarr e Belghali. Nel Lecce è squalificato Tiago Gabriel: al suo posto il favorito è Jean. Davanti più Stulic che Cheddira per Di Francesco
Probabili Formazioni
La probabile formazione
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Lirola, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Belghali, Sarr. All. Sammarco
- Sammarco non avrà Orban, non convocato per motivi disciplinari dopo la rissa con un tifoso dopo la partita contro il Milan.
- Al posto dell'attaccante nigeriano dovrebbe giocare Sarr, probabilmente in coppia con Belghali o Bowie. Potrebbe essere finita la stagione di Mosquera, che si è operato al menisco
- A centrocampo Lirola favorito su Oyekoge
La probabile formazione
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco
- Di Francesco deve rinunciare allo squalificato Tiago Gabriel: al suo posto il favorito è Jean.
- Pierotti, Gandelman e Banda (che ha qualche problema fisico) dovrebbero partire dal 1' alle spalle di Stulic, favorito per la maglia di centravanti su Cheddira.
- Si rivede Camarda, partirà dalla panchina