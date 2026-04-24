Per l'anticipo al 'Bentegodi' (in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) il Verona, cui solo la matematica concede speranze di salvezza, ospita il Lecce, in corsa per conservare il proprio posto in Serie A. Il club veronese ha punito Orban, protagonista domenica scorsa di una rissa con un tifoso: in attacco spazio probabilmente a Sarr e Belghali. Nel Lecce è squalificato Tiago Gabriel: al suo posto il favorito è Jean. Davanti più Stulic che Cheddira per Di Francesco