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Probabili formazioni di Verona - Lecce

Serie A

Per l'anticipo al 'Bentegodi' (in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) il Verona, cui solo la matematica concede speranze di salvezza, ospita il Lecce, in corsa per conservare il proprio posto in Serie A. Il club veronese ha punito Orban, protagonista domenica scorsa di una rissa con un tifoso: in attacco spazio probabilmente a Sarr e Belghali. Nel Lecce è squalificato Tiago Gabriel: al suo posto il favorito è Jean. Davanti più Stulic che Cheddira per Di Francesco

Probabili Formazioni

Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
difensore centrale di destra
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Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
difensore centrale di sinistra
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Verona
Pol Lirola
Pol Lirola
esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
mediano destro
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
mediano sinistro
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Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno sinistro
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
attaccante
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Verona
Amin Sarr
Amin Sarr
attaccante

La probabile formazione

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Lirola, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Belghali, Sarr. All. Sammarco

  • Sammarco non avrà Orban, non convocato per motivi disciplinari dopo la rissa con un tifoso dopo la partita contro il Milan. 
  • Al posto dell'attaccante nigeriano dovrebbe giocare Sarr, probabilmente in coppia con Belghali o Bowie. Potrebbe essere finita la stagione di Mosquera, che si è operato al menisco 
  • A centrocampo Lirola favorito su Oyekoge
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Gaby Jean
Gaby Jean
difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
ala destra
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Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
trequartista
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
ala sinistra
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Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante

La probabile formazione

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

  • Di Francesco deve rinunciare allo squalificato Tiago Gabriel: al suo posto il favorito è Jean
  • Pierotti, Gandelman Banda (che ha qualche problema fisico) dovrebbero partire dal 1' alle spalle di Stulic, favorito per la maglia di centravanti su Cheddira
  • Si rivede Camarda, partirà dalla panchina

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