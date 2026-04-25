Atalanta, Bernasconi: lesione al legamento collaterale. Le news sull'infortunioatalanta
Gli esami diagnostici al laterale sinistro dell'Atalanta hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Incerti, comunque, i tempi di recupero
Rischia di aver concluso la stagione prima del tempo Lorenzo Bernasconi, infortunatosi dopo uno scontro di gioco con il laziale Patric mercoledì sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gli esami diagnostici al laterale sinistro dell'Atalanta hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Incerti, comunque, i tempi di recupero. La prognosi, fa sapere la società bergamasca, dipenderà dall'evoluzione del quadro clinico-strumentale.