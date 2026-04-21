Introduzione
In casa Roma da segnalare i rientri in gruppo di Wesley e Dybala che quindi saranno a disposizione per la sfida contro il Bologna. Buone nuove anche su Rensch: gli esami hanno escluso lesioni al flessore. Solo una contrattura per l’esterno olandese. Il Monday Night dell'ultima di campionato ha visto Robin Gosens uscire dopo una decina di minuti: problema al flessore per il tedesco. “Speriamo che non sia grave” ha commentato Vanoli al termine della sfida contro il Lecce
Stop di almeno 15-20 giorni per Federico Bernardeschi: gli esami ai quali si è sottoposto il giocatore del Bologna hanno evidenziato una lesione del muscolo Iliaco destro. La buona notizia per Italiano è il rientro in gruppo di Dominguez. Da Bergamo invece non preoccupano gli acciacchi di Scalvini e Kolasinac mentre De Ketelaere è già recuperato dall’influenza
Squalificati Pongracic, Karlstrom e Thiago Gabriel ai quali va aggiunto Domenico Berardi che, salvo ricorso accettato, dovrà scontare il secondo turno di stop dopo le due giornate rimediate contro il Genoa.. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 34^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
34^ giornata: Cagliari-Atalanta
- HIEN - Lesione muscolare di primo grado al flessore sinistro. In forte dubbio per la sfida contro il Cagliari
BOLOGNA
34^ giornata: Bologna-Roma
- BERNARDESCHI - Lesione del muscolo Iliaco destro. Rientro a metà maggio
- CASALE: Trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Difficile il recupero per la 34^ giornata
- SKORUPSKI - Lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Rientro a maggio
- DALLINGA - Tendinite. Dovrebbe saltare anche la sfida contro la Roma
CAGLIARI
34^ giornata: Cagliari-Atalanta
- MAZZITELLI - Lesione fasciale del polpaccio destro. Rientro nella prima metà di maggio
- PAVOLETTI - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 34^ giornata
- IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
34^ giornata: Genoa-Como
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita
- SERGI ROBERTO - Problema al polpaccio. Potrebbe recuperare per la 34^ giornata
CREMONESE
34^ giornata: Napoli-Cremonese
- COLLOCOLO - Elongazione a livello del tendine del retto femorale. Rientro previsto a maggio
- VARDY - Risentimento muscolare. Out contro il Napoli
- THORSBY - Problema al polpaccio. Dovrebbe saltrare anche la sfida contro il Napoli
FIORENTINA
34^ giornata: Fiorentina-Sassuolo
- PONGRACIC - Squalificato un turno. Salta il Sassuolo
- PARISI - Non ancora recuperato dopo la botta contro l'Inter. Possibile che recuperi per la 34^ giornata
- KEAN - Problema alla tibia. Resta in forte dubbio per la 34^ giornata
- FORTINI - Problema alla schiena. In dubbio per la 34^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto a maggio
GENOA
34^ giornata: Genoa-Como
- NORTON-CUFFY - Risentimento muscolare al flessore della coscia destra. In dubbio per la 34^ giornata
- CORNET - Problema alla caviglia. Possibile rientro alla 35^ giornata
INTER
34^ giornata: Torino-Inter su Sky Sport
- L.MARTINEZ - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Recuperabile per la gara contro il Torino
- BASTONI - Problema alla caviglia. Punta a tornare contro il Torino
JUVENTUS
34^ giornata: Milan-Juventus
- PERIN - Problema al polpaccio. In dubbio per la 34^ giornata
- HOLM - Sovraccarico al polpaccio. Da valutare in vista della sfida contro il Milan
- VLAHOVIC - Lesione di basso grado al soleo. Rientro previsto a inizio maggio
- ADZIC - Fastidio muscolare. In dubbio per la 34^ giornata
- CABAL - Fastidio all'addutore sinistro. Rientro a maggio
- MILIK - Lesione di medio grado del bicipite della coscia destra. Stagione finita
LAZIO
34^ giornata: Lazio-Udinese su Sky Sport
- MARUSIC - Lesione di basso grado al polpaccio destro. Rientro previsto a inizio maggio
- GIGOT - In fase di recupero dopo l'operazione alla caviglia. Tempi di recupero non quantificati
- PROVEDEL - Operato alla spalla. Campionato finito
- FURLANETTO - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
LECCE
34^ giornata: Verona-Lecce su Sky Sport
- THIAGO GABRIEL - Squalificato un turno. Salta il Verona
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Tentativo di rientro per maggio
- GALLO - Affaticamento muscolare. In dubbio per Verona
- SOTTIL - Lombosciatalgia. In forte dubbio per la 34^ giornata
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a fine aprile
- FOFANA - Lesione parziale al collaterale mediale - Stagione finita
- BERISHA - Lesione del tendine del retto femorale. Stagione finita
MILAN
34^ giornata: Milan-Juventus
- Nessun giocatore squalificato
- Nessun giocatore indisponibile per problemi fisici
NAPOLI
34^ giornata: Napoli-Cremonese
- VERGARA - Lesione distrattiva della fascia plantare. Rientro previsto a fine aprile
- LUKAKU - Infiammazione al flessore. Out contro la Cremonese
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. In dubbio per la Cremonese
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a inizio maggio
PARMA
34^ giornata: Parma-Pisa
- CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Stagione finita
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
PISA
34^ giornata: Parma-Pisa
- MARIN - Problema al ginocchio. In dubbio per la 34^ giornata
- LERIS - Leggera distorsione al ginocchio. In dubbio per la trasferta di Parma
- DENOON - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la 34^ giornata
ROMA
34^ giornata: Bologna-Roma
- MANCINI - Problema alla coscia. Potrebbe recuperare in vista del Bologna
- RENSCH - Contrattura muscolare. Escluse lesioni. Recuperabile per la 34^ giornata
- PELLEGRINI - Lesione alla coscia. Rientro nella prima metà di maggio
- KONE' - Lesione del bicipite femorale della gamba destra. Rientro previsto a fine aprile
- FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Tempi di recupero non definiti
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a metà maggio
SASSUOLO
34^ giornata: Fiorentina-Sassuolo
- BERARDI - Squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- ROMAGNA - Gonalgia al ginocchio destro. Out per la 34^ giornata
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Tempi di recupero da definire
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
- BAKOLA - Problema muscolare. Dovrebbe saltare anche la Fiorentina
- VRANCKX - Non al meglio. In dubbio per la 34^ giornata
TORINO
34^ giornata: Torino-Inter su Sky Sport
- ZAPATA. Interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a inizio maggio
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. Rientro a maggio
UDINESE
34^ giornata: Lazio-Udinese
- KARLSTROM - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- DAVIS - Trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Rientro previsto tra fine aprile e inizio maggio
- ZEMURA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. In forte dubbio per la sfida contro la Lazio
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
- BERTOLA - Lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a metà maggio
VERONA
34^ giornata: Verona-Lecce su Sky Sport
- OYEGOKE - Contusione alla caviglia. Recuperabile per la gara contro il Lecce
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita