Introduzione

In casa Roma da segnalare i rientri in gruppo di Wesley e Dybala che quindi saranno a disposizione per la sfida contro il Bologna. Buone nuove anche su Rensch: gli esami hanno escluso lesioni al flessore. Solo una contrattura per l’esterno olandese. Il Monday Night dell'ultima di campionato ha visto Robin Gosens uscire dopo una decina di minuti: problema al flessore per il tedesco. “Speriamo che non sia grave” ha commentato Vanoli al termine della sfida contro il Lecce



Stop di almeno 15-20 giorni per Federico Bernardeschi: gli esami ai quali si è sottoposto il giocatore del Bologna hanno evidenziato una lesione del muscolo Iliaco destro. La buona notizia per Italiano è il rientro in gruppo di Dominguez. Da Bergamo invece non preoccupano gli acciacchi di Scalvini e Kolasinac mentre De Ketelaere è già recuperato dall’influenza



Squalificati Pongracic, Karlstrom e Thiago Gabriel ai quali va aggiunto Domenico Berardi che, salvo ricorso accettato, dovrà scontare il secondo turno di stop dopo le due giornate rimediate contro il Genoa.. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 34^ giornata di Serie A