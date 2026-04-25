La partita tra Bologna e Roma della 34^ giornata di Serie A si gioca sabato 25 aprile alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Bologna-Roma valida per la 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 25 aprile alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Roma

La Roma ha vinto la gara di andata contro il Bologna, dopo cinque match di fila senza successo contro i felsinei (2N, 3P), e potrebbe battere i rossoblù in entrambi i match stagionali per la prima volta dal 2020/21. Dopo che nella sfida del 13 dicembre 2020 il Bologna subì ben cinque reti nel primo tempo contro la Roma - record negativo del club rossoblù nei primi 45' in casa in Serie A - nelle successive 10 gare di campionato contro i giallorossi i felsinei hanno incassato solo due gol nelle prime frazioni. Dopo la vittoria e il pareggio nel doppio confronto agli ottavi di Europa League, il Bologna potrebbe rimanere imbattuto in tre sfide stagionali contro la Roma per la prima volta nella sua storia. La Roma non ha vinto alcuna delle ultime quattro trasferte contro il Bologna in Serie A (2N, 2P) e non arriva a cinque gare esterne di fila senza successo contro i felsinei nel massimo campionato dal periodo tra il 1974 e il 1977 (2N, 3P). Il Bologna ha perso sei delle otto gare casalinghe disputate in Serie A nel 2026 (2V). La Roma ha vinto solo quattro delle ultime 12 gare giocate in Serie A (4N, 4P); considerando solo questo periodo (dall'inizio del 22° turno, in cui i giallorossi pareggiarono 1-1 vs Milan) la formazione capitolina sarebbe 14^ in classifica, con 16 punti conquistati. La Roma arriva da tre sconfitte consecutive fuori casa e sotto la guida di un singolo allenatore non incassa quattro ko di fila in trasferta in Serie A da aprile-maggio 2021, con Paulo Fonseca in panchina.