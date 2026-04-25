Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match dell'ora di pranzo della domenica, la squadra di Vanoli aspetta quella di Grosso. Senza Kean e con Piccoli che non sta bene, la Fiorentina potrebbe giocare senza una prima punta. In difesa ballottaggio Comuzzo/Rugani, a centrocampo uno tra Brescianini e Ndour. Possibile esordio dal 1' per il giovane venezuelano Balbo. Sassuolo senza Berardi per via del ricorso contro la squalifica respinto: Pinamonti torna dal 1’. Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Dodò
Dodò
Terzino destro
pubblicità
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale
pubblicità
Fiorentina
Luís Balbo
Luís Balbo
terzino sinistro
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
Mezz'ala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
mezz'ala sinistra
pubblicità
Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
esterno destro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
attaccante
pubblicità
Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
esterno sinistro

FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione

de Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli

  • Vanoli è senza Kean e Piccoli non sta bene: i viola potrebbero giocare senza una prima vera punta con Gudmundsson al centro dell'attacco
  • in difesa esordio dal 1' per il giovane venezuelano Luis Balbo
  • dietro ballottaggio Comuzzo/Rugani, in mezzo al campo tra Brescianini e Ndour
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
pubblicità
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
pubblicità
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezz'ala sinistra
pubblicità
Sassuolo
Cristian Volpato
Cristian Volpato
esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
pubblicità
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Grosso non recupera Berardi: per l'attaccante ricorso respinto e confermata la squalifica
  • a centrocampo ballottaggio Matic/Lipani
  • davanti torna Pinamonti dal 1', nel tridente con Volpato e Laurienté
  • come secondo portiere dubbio Turati/Zacchi

Serie A: Altre Notizie

Gasp: "Il centro della Roma sono società e tifosi”

roma

Dopo la vittoria contro il Bologna, la Roma di Gasperini continua a credere nel quarto posto:...

Rocchi indagato, i capi di imputazione

l'inchiesta

Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchisi è autosospeso con effetto...

Rocchi indagato per concorso in frode sportiva

live blog

Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi si è autosospeso dopo l'indagine...

Dove vedere Hellas Verona-Lecce

guida tv

Oggi, sabato 25 aprile, scendono in campo alle 20.45 Hellas Verona e Lecce per la 34^ giornata di...

Chivu: "Amo da morire questo gruppo"

inter

L'allenatore alla vigilia del Toro: "Sappiamo quanto abbiamo lavorato per metterci in questa...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE