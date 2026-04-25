Nel match dell'ora di pranzo della domenica, la squadra di Vanoli aspetta quella di Grosso. Senza Kean e con Piccoli che non sta bene, la Fiorentina potrebbe giocare senza una prima punta. In difesa ballottaggio Comuzzo/Rugani, a centrocampo uno tra Brescianini e Ndour. Possibile esordio dal 1' per il giovane venezuelano Balbo. Sassuolo senza Berardi per via del ricorso contro la squalifica respinto: Pinamonti torna dal 1’. Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT