Nel match dell'ora di pranzo della domenica, la squadra di Vanoli aspetta quella di Grosso. Senza Kean e con Piccoli che non sta bene, la Fiorentina potrebbe giocare senza una prima punta. In difesa ballottaggio Comuzzo/Rugani, a centrocampo uno tra Brescianini e Ndour. Possibile esordio dal 1' per il giovane venezuelano Balbo. Sassuolo senza Berardi per via del ricorso contro la squalifica respinto: Pinamonti torna dal 1’. Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione
de Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli
- Vanoli è senza Kean e Piccoli non sta bene: i viola potrebbero giocare senza una prima vera punta con Gudmundsson al centro dell'attacco
- in difesa esordio dal 1' per il giovane venezuelano Luis Balbo
- dietro ballottaggio Comuzzo/Rugani, in mezzo al campo tra Brescianini e Ndour
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Grosso non recupera Berardi: per l'attaccante ricorso respinto e confermata la squalifica
- a centrocampo ballottaggio Matic/Lipani
- davanti torna Pinamonti dal 1', nel tridente con Volpato e Laurienté
- come secondo portiere dubbio Turati/Zacchi