De Rossi ritrova Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, ma Amorim potrebbe trovare posto nell'XI di partenza. Nel Como Vojvoda è ko. Dietro Valle favorito su Moreno e Diego Carlos su Kempf. Si gioca domenica alle 15
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Genoa
3-4-1-2: Bijlow; Otoa, Marcandalli, Ostigard; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Sabelli; Vitinha; Ekhator, Colombo. All. De Rossi
- De Rossi ritrova Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson dopo le squalifiche
- Tutti e tre possono legittimamente ambire a una maglia dal primo minuto ma a centrocampo dovrebbe partire dal 1' il brasiliano Amorim
- Davanti Vitinha spera al posto di Baldanzi
La probabile formazione del Como
4-2-3-1: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Vojvoda è ko, uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia contro l'Inter
- Smolcic favorito come esterno basso di difesa
- Diao pronto ad occupare il ruolo di ala
- Valle favorito su Moreno e Diego Carlos su Kempf