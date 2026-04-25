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Probabili formazioni di Genoa-Como

Serie A

De Rossi ritrova Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, ma Amorim potrebbe trovare posto nell'XI di partenza. Nel Como Vojvoda è ko. Dietro Valle favorito su Moreno e Diego Carlos su Kempf. Si gioca domenica alle 15

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Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
Portiere
Genoa
Sebastian Otoa
Sebastian Otoa
Difensore centrale di destra
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Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale di sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
Esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Alex Amorim
Alex Amorim
Centrocampista centrale
Genoa
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli
Esterno sinistro
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Genoa
Vitinha
Vitinha
Trequartista
Genoa
Jeff Ekhator
Jeff Ekhator
Attaccante
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Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Attaccante

La probabile formazione del Genoa

3-4-1-2: Bijlow; Otoa, Marcandalli, Ostigard; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Sabelli; Vitinha; Ekhator, Colombo. All. De Rossi

  • De Rossi ritrova Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson dopo le squalifiche
  • Tutti e tre possono legittimamente ambire a una maglia dal primo minuto ma a centrocampo dovrebbe partire dal 1' il brasiliano Amorim
  • Davanti Vitinha spera al posto di Baldanzi
Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
Terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
Difensore centrale
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Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
Ala destra
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Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Ala sinistra
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

La probabile formazione del Como

4-2-3-1: Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Vojvoda è ko, uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia contro l'Inter
  • Smolcic favorito come esterno basso di difesa
  • Diao pronto ad occupare il ruolo di ala
  • Valle favorito su Moreno e Diego Carlos su Kempf

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