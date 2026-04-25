La partita Parma-Pisa valida per la 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 25 aprile alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Pisa

Parma e Pisa non hanno mai pareggiato in Serie A, in virtù di due vittorie dei crociati (inclusa quella nella gara di andata, 1-0 l'8 dicembre scorso) e una dei toscani, nella gara di ritorno della stagione 1990/91. Dall'inizio dello scorso campionato, il Parma ha vinto solo due delle otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A (4N, 2P), perdendo la più recente (0-2 in casa vs Cremonese); i gialloblù non incassano due sconfitte del genere di fila in un singolo massimo torneo da gennaio 2015 (serie di quattro). Il Pisa arriva da quattro sconfitte di fila e nella sua storia in Serie A non ha mai incassato cinque ko consecutivi in un singolo massimo campionato. Il Pisa è la squadra che ha vinto meno partite nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (solo due). Nelle ultime 10 giornate, il Parma ha perso solo due gare, con quattro vittorie e quattro pareggi nel periodo. Il Parma ha ottenuto 39 punti dopo 33 giornate e nelle precedenti cinque stagioni disputate in Serie A solo una volta ha fatto meglio a questo punto del torneo, arrivando a 40 nel 2019/20, con Roberto D'Aversa alla guida. Il Pisa ha la peggior difesa di questo campionato: 60 gol subiti, di cui 26 negli ultimi 30 minuti di gioco (altro primato negativo del torneo), che per contro è la mezzora di gioco in cui il Parma ha segnato più reti in questa Serie A (11, su 24 marcature complessive gialloblù).