Allegri: "Pari giusto, più vicini all'obiettivo"

Un altro piccolo passo verso la Champions. È così che Massimiliano Allegri accoglie lo 0-0 con la Juventus: "È stata una partita molto equilibrata e molto tattica perché la posta in palio era alta. Abbiamo difeso molto bene e c’è da essere contenti del punto che ci consente di fare un passettino in avanti quando mancano quattro partite. L’atteggiamento della squadra è stato giusto, ci sono partite equilibrate in cui un episodio può condizionare il risultato e penso che il risultato sia giusto". Poi un po' di conti: "Quanto manca alla Champions? Ad oggi mancano due vittorie, sei punti. Questo è un punto importante perché ci consente di dire che non ci mancano più 7 punti, ma ce ne mancano 6. Io spero di entrare in Champions anche all’ultima partita, ma speriamo prima".

Approfondimento Le pagelle di Milan-Juventus 0-0