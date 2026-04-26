Allegri: "Pari giusto, più vicini all'obiettivo"

Milan-Juventus, Allegri: "Risultato giusto, più vicini all'obiettivo: ci mancano 6 punti"milan
L'allenatore del Milan accoglie con soddisfazione il punto contro la Juventus: "Risultato giusto, ora ci mancano sei punti per l'obiettivo Champions". Su Pulisic: "Forse è penalizzato dall'assenza di un centravanti, ma io devo guardare all'obiettivo finale e tornerà a darci una mano"
Un altro piccolo passo verso la Champions. È così che Massimiliano Allegri accoglie lo 0-0 con la Juventus: "È stata una partita molto equilibrata e molto tattica perché la posta in palio era alta. Abbiamo difeso molto bene e c’è da essere contenti del punto che ci consente di fare un passettino in avanti quando mancano quattro partite. L’atteggiamento della squadra è stato giusto, ci sono partite equilibrate in cui un episodio può condizionare il risultato e penso che il risultato sia giusto". Poi un po' di conti: "Quanto manca alla Champions? Ad oggi mancano due vittorie, sei punti. Questo è un punto importante perché ci consente di dire che non ci mancano più 7 punti, ma ce ne mancano 6. Io spero di entrare in Champions anche all’ultima partita, ma speriamo prima".
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Le pagelle di Milan-Juventus 0-0
"Pulisic patisce senza un centravanti vero"
Poi l'analisi della gara: "Leao oggi ha fatto una buona partita, come prestazione è stata una delle migliori. Non si può pensare che un giocatore del genere possa avere continuità nelle prestazioni. Io credo che continuità di prestazione non l’abbia mai avuta, neanche cinque anni fa, perché sono quei giocatori che si accendono al momento giusto. Pulisic è un ragazzo molto sensibile e accusa questo momento in cui non fa gol. So che giocando senza un centravanti vero lui può essere penalizzato, ma io devo guardare all'obiettivo finale. E sono sicuro che Pulisic da qui alla fine ci darà una mano".