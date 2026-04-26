Nel match del lunedì alle 18.30, il Cagliari ospita l'Atalanta. Due dubbi per Pisacane, uno a centrocampo e uno in attacco, mentre Palladino deve fare a meno di Bernasconi infortunato e dovrebbe schierare dal 1' Scamacca al posto di Krstovic. Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta
Probabili Formazioni
CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione
Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Borrelli, Esposito. All. Pisacane
- Rodriguez, e non Dossena, dovrebbe partire dal 1' al centro della difesa con Mina
- Dubbio Borrelli/Kilicsoy in attacco
- A centrocampo Deiola avanti rispetto a Sulemana
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
- Due i cambi di Palladino rispetto alla gara giocata in Coppa Italia contro la Lazio
- non c'è Bernasconi, infortunato, e a destra gioca Bellanova
- in avanti Scamacca torna titolare al posto di Krstovic