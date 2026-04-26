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Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del lunedì alle 18.30, il Cagliari ospita l'Atalanta. Due dubbi per Pisacane, uno a centrocampo e uno in attacco, mentre Palladino deve fare a meno di Bernasconi infortunato e dovrebbe schierare dal 1' Scamacca al posto di Krstovic. Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
terzino destro
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
pubblicità
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
mezz'ala destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
centrocampista centrale
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
mezz'ala sinistra
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Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
esterno destro
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
attaccante
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Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
esterno sinistro

CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione

Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Borrelli, Esposito. All. Pisacane

  • Rodriguez, e non Dossena, dovrebbe partire dal 1' al centro della difesa con Mina
  • Dubbio Borrelli/Kilicsoy in attacco
  • A centrocampo Deiola avanti rispetto a Sulemana
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
PORTIERE
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale di destra
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Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno sinistro
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
trequartista
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

  • Due i cambi di Palladino rispetto alla gara giocata in Coppa Italia contro la Lazio
  • non c'è Bernasconi, infortunato, e a destra gioca Bellanova
  • in avanti Scamacca torna titolare al posto di Krstovic

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