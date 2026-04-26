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I numeri di Fiorentina e Sassuolo

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie A contro il Sassuolo (2P), perdendo tuttavia la più recente (1-3 nel match di andata); i viola non hanno mai trovato due sconfitte di fila contro i neroverdi nella competizione. Le ultime due sfide tra Fiorentina e Sassuolo in Serie A hanno visto segnare in media ben cinque gol a partita (sei da parte dei viola e quattro i neroverdi) e in generale in 10 degli ultimi 11 incroci tra le due formazioni nel massimo campionato entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. La Fiorentina ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A e solo una volta ha battuto i neroverdi in casa per tre match di fila in campionato, tra il 2016 e il 2017. La Fiorentina sta vivendo la sua più lunga serie di imbattibilità in questo campionato: sei match di fila, di cui tre vittorie e tre pareggi. Il Sassuolo ha ottenuto 45 punti dopo 33 gare giocate in questo campionato, nelle ultime 10 stagioni nessuna squadra neopromossa ha fatto meglio a questo punto del torneo in Serie A - 45 anche per il Monza nel 2022/23. Dopo il successo nell'ultima gara casalinga contro la Lazio (1-0), la Fiorentina potrebbe ottenere due vittorie interne di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso dicembre-gennaio (5-1 vs Udinese e 1-0 vs Cremonese). La curiosità: gli ultimi otto gol in Serie A della Fiorentina sono tutti stati messi a segno da giocatori diversi (Parisi, Piccoli, Dodô, Gudmundsson, Ndour, Fagioli, Gosens e Harrison), dopo che i precedenti sei erano arrivati da soli tre giocatori (Kean, Solomon e Fagioli).