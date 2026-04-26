Dove vedere Genoa-Como

La partita Genoa-Como valida per la 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 26 aprile alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Como

Il Genoa è rimasto imbattuto in sette dei nove confronti in Serie A contro il Como (3V, 4N), anche se non ha vinto nessuno dei tre più recenti (2N, 1P). Dopo il pareggio dell'andata (1-1), l'esito di un match tra liguri e lombardi potrebbero ripetersi per due gare di fila nel massimo campionato per la prima volta in assoluto. I tre successi ottenuti in Serie A dal Genoa sul Como sono tutti arrivati in match casalinghi (3V, 1N). Dopo i due successi per 2-1 ottenuti ai danni di Sassuolo e Pisa, il Genoa potrebbe conquistare tre successi di fila in Serie A solo per la seconda volta nelle ultime sette edizioni del torneo a cui ha preso parte, dopo gennaio-febbraio 2021. Il Genoa ha vinto cinque degli ultimi sette match casalinghi in Serie A (2P): tanti successi quanti quelli ottenuti dal Grifone nelle precedenti 18 partite interne giocate nel torneo (5N, 8P). Concentrandoci solo sul torneo 2025/26, con Patrick Vieira i rossoblù non hanno mai vinto in casa registrando una media punti pari a 0,40 (2N, 3P), mentre dall'arrivo di Daniele De Rossi sono arrivati sei successi in 12 sfide davanti al proprio pubblico (2N, 4P) e la media punti è salita a 1,67. Il Como ha perso le ultime due partite di campionato contro Inter (3-4) e Sassuolo (1-2), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 16 gare giocate nel torneo (10V, 4N). Nonostante abbia mancato l'appuntamento con il successo in ciascuna delle ultime due trasferte (1N, 1P), considerando tre punti a vittoria da sempre il Como ha già superato il proprio record di punti conquistati lontano da casa in un'intera edizione del massimo campionato: 26 (7V, 5N, 4P) - il record precedente era di 24, ottenuti nelle 19 gare esterne del 1949/50.