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Lazio-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

A chiudere la 34^ giornata di Serie A, lunedì 27 aprile alle 20.45, sarà la sfida tra Lazio e Udinese, partita in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Possibili rotazioni per Sarri che deve sciogliere tre ballottaggi. Runjaic con Buksa davanti supportato da Ekkelenkamp e Zaniolo. Le probabili formazioni di Lazio-Udinese

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Lazio
Edoardo Motta
Edoardo Motta
portiere
Lazio
Manuel Lazzari
Manuel Lazzari
terzino destro
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Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
pubblicità
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezz'ala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezz'ala sinistra
pubblicità
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
esterno destro
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
attaccante
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Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
esterno sinistro

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

  • possibili rotazioni in vista per Sarri che deve sciogliere tre ballottaggi
  • in difesa a sinistra Tavares più di Pellegrini 
  • in mezzo Taylor dovrebbe partire dal 1' e non Dele-Bashiru
  • davanti dubbio Maldini/Dia
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale di destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
pubblicità
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
trequartista
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
trequartista
pubblicità
Udinese
Adam Buksa
Adam Buksa
attaccante

UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Atta, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Buksa. All. Kosta Runjaic

  • a centrocampo Piotrowski e Atta
  • davanti Buksa, supportato da Ekkelenkamp e Zaniolo

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