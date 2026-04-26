A chiudere la 34^ giornata di Serie A, lunedì 27 aprile alle 20.45, sarà la sfida tra Lazio e Udinese, partita in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Possibili rotazioni per Sarri che deve sciogliere tre ballottaggi. Runjaic con Buksa davanti supportato da Ekkelenkamp e Zaniolo. Le probabili formazioni di Lazio-Udinese
Probabili Formazioni
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
- possibili rotazioni in vista per Sarri che deve sciogliere tre ballottaggi
- in difesa a sinistra Tavares più di Pellegrini
- in mezzo Taylor dovrebbe partire dal 1' e non Dele-Bashiru
- davanti dubbio Maldini/Dia