A chiudere la 34^ giornata di Serie A, lunedì 27 aprile alle 20.45, sarà la sfida tra Lazio e Udinese, partita in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Possibili rotazioni per Sarri che deve sciogliere tre ballottaggi. Runjaic con Buksa davanti supportato da Ekkelenkamp e Zaniolo. Le probabili formazioni di Lazio-Udinese

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