Nel pre partita di Torino-Inter, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha commentato per la prima volta l’inchiesta della Procura di Milano che ha portato all’autosospensione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. "Innanzitutto noi apprendiamo tutto dalla stampa -le parole di Marotta a Sky Sport- infatti questi comunicati e queste dichiarazioni fatte ci meravigliano perché innanzitutto noi non abbiamo arbitri graditi e arbitri non graditi, sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti e quindi questo è il dato più importante. Dopo di che è chiaro che l’anno scorso è stata un’annata in cui oggettivamente, ma non è per lamentarci, in cui abbiamo avuto delle decisioni avverse, anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali, mi riferisco a un rigore non dato in occasione di Inter Roma, e quindi oggi siamo qua pensando a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa, sono tranquillo che l’Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro".