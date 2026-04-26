Marotta: "Inter estranea ora e in futuro. Noi sempre corretti". VIDEOvideo
Nel pre di Torino-Inter, le parole a Sky Sport del presidente nerazzurro: "Apprendiamo tutto dalla stampa -ha detto Giuseppe Marotta- questi comunicati ci meravigliano. Noi non abbiamo arbitri graditi e arbitri non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza. L’Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro"
Nel pre partita di Torino-Inter, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha commentato per la prima volta l’inchiesta della Procura di Milano che ha portato all’autosospensione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. "Innanzitutto noi apprendiamo tutto dalla stampa -le parole di Marotta a Sky Sport- infatti questi comunicati e queste dichiarazioni fatte ci meravigliano perché innanzitutto noi non abbiamo arbitri graditi e arbitri non graditi, sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti e quindi questo è il dato più importante. Dopo di che è chiaro che l’anno scorso è stata un’annata in cui oggettivamente, ma non è per lamentarci, in cui abbiamo avuto delle decisioni avverse, anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali, mi riferisco a un rigore non dato in occasione di Inter Roma, e quindi oggi siamo qua pensando a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa, sono tranquillo che l’Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro".
Marotta: "Inter ha agito nella massima correttezza"
Al presidente interista viene poi chiesto se da c’è percezione che qualcuno del club possa essere sentito nei prossimi giorni: “Ripeto quello che ho detto: non ho niente da aggiungere nel senso che credo di essere stato molto chiaro". A Marotta viene poi fatta una domanda sull’indagine della Procura di Milano, che fa riferimento a una giornata specifica, quando vengono tirati fuori i nomi dell’arbitro Colombo e di Doveri, alla situazione che si sarebbe creata a San Siro durante la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia, un’accusa che sembra piuttosto circostanziata: “Mi ha sorpreso perché assolutamente non dico non ricordo, non trovo collegamento con questo ma non voglio addentrarmi l'ho detto. Abbiamo appreso tutte queste notizie dalla stampa, mi sembra di aver risposto in modo esaustivo. Non voglio addentrarmi di più, perché è corretto per tutti. Questo sì, ci tengo a tranquillizzare tutti i tifosi e soprattutto dirgli che siamo qua a Torino oggi a giocarci una partita importante. Vogliamo portare a casa più in fretta possibile questo scudetto, meritato. E quindi ribadisco ancora una volta come noi abbiamo agito nella massima correttezza”.