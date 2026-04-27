Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter, risentimento muscolare per Calhanoglu: finale di Coppa Italia a rischio

Serie A
©IPA/Fotogramma

Problemi per Hakan Calhanoglu: il turco non è sceso in campo contro il Torino e gli esami strumentali di lunedì mattina hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Finale di Coppa Italia a rischio

GLI HIGHLIGHTS DI TORINO-INTERINTER CAMPIONE DOMENICA SE...

L'Inter potrebbe perdere un suo titolarissimo in vista della finale di Coppa Italia. Cinque giorni dopo la doppietta decisiva al Como, Hakan Calhanoglu non è sceso in campo domenica contro il Torino. Lunedì mattina gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, una zona delicata che lui soffre in maniera particolare e che lo aveva già costretto allo stop in questa stagione. Per il centrocampista turco si tratta del sesto infortunio stagionale: la situazione verrà monitorata nei prossimi giorni, ma la preoccupazione maggiore è che possa saltare la finale di Coppa Italia contro la Lazio del prossimo 13 maggio. 

Il comunicato dell'Inter

"Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Frattura zigomo, Modric operato: out 5/6 settimane

milan

Il centrocampista rossonero è stato sottoposto a un intervento chirurgico  per...

Dino Tommasi designatore ad interim

aia

Dino Tommasi, che ha diretto più di 50 gare di Serie A, è stato nominato ad interim dopo...

Caso RocchI, Inter estranea ad inchiesta. LIVE

blog

Dino Tommasi è il nuovo designatore a interim al posto di Gianluca Rocchi. Intanto fonti...

Dove vedere Lazio-Udinese

guida tv

Oggi, lunedì 27 aprile, scendono in campo alle 20.45 Lazio e Udinese che chiudono la 34^ giornata...

Dove vedere Cagliari-Atalanta

guida tv

La partita tra Cagliari e Atalanta della 34^ giornata di Serie A si gioca lunedì 27 aprile alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE