Problemi per Hakan Calhanoglu: il turco non è sceso in campo contro il Torino e gli esami strumentali di lunedì mattina hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Finale di Coppa Italia a rischio

L'Inter potrebbe perdere un suo titolarissimo in vista della finale di Coppa Italia. Cinque giorni dopo la doppietta decisiva al Como, Hakan Calhanoglu non è sceso in campo domenica contro il Torino. Lunedì mattina gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, una zona delicata che lui soffre in maniera particolare e che lo aveva già costretto allo stop in questa stagione. Per il centrocampista turco si tratta del sesto infortunio stagionale: la situazione verrà monitorata nei prossimi giorni, ma la preoccupazione maggiore è che possa saltare la finale di Coppa Italia contro la Lazio del prossimo 13 maggio.