Le partite di Serie A di oggi

Oggi, sabato 23 maggio, si scende in campo per la 38^ e ultima giornata di campionato. Alle 20.45 Lazio-Pisa su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW . Tutti gli appuntamenti del sabato di Serie A

Sono solo due gli appuntamenti dell'ultimo sabato di campionato con alle 18.00, Bologna-Inter e la sera alle 20.45 Lazio-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Botti con il commento di Luca Marchegiani. Inviato Matteo Petrucci.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Sara Benci insieme a Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Marco Bucciantini. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.