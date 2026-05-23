Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 38^ giornataguida tv
Oggi, sabato 23 maggio, si scende in campo per la 38^ e ultima giornata di campionato. Alle 20.45 Lazio-Pisa su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di Serie A
Sono solo due gli appuntamenti dell'ultimo sabato di campionato con alle 18.00, Bologna-Inter e la sera alle 20.45 Lazio-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Botti con il commento di Luca Marchegiani. Inviato Matteo Petrucci.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Sara Benci insieme a Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Marco Bucciantini. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 23 maggio
- Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Marco Bucciantini
- ore 18.00: Bologna-Inter su DAZN 1
- Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
- ore 20.45: LAZIO-PISA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Federico Botti, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Petrucci