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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 38^ giornata

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Oggi, sabato 23 maggio, si scende in campo per la 38^ e ultima giornata di campionato. Alle 20.45 Lazio-Pisa su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di Serie A

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Sono solo due gli appuntamenti dell'ultimo sabato di campionato con alle 18.00, Bologna-Inter e la sera alle 20.45 Lazio-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Botti con il commento di Luca Marchegiani. Inviato Matteo Petrucci.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Sara Benci insieme a Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Marco Bucciantini. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 23 maggio

  • Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Marco Bucciantini
  • ore 18.00: Bologna-Inter su DAZN 1
  • Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
  • ore 20.45: LAZIO-PISA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Federico Botti, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Petrucci

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