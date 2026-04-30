Lo scontro salvezza tra Pisa e Lecce apre la 35^ giornata di Serie A: fischio d'inizio venerdì alle 20.45. Due dubbi per Hiljemark, entrambi a centrocampo: Akinsanmiro e Leris sono in vantaggio su Loyola e Touré. Per Di Francesco c'è il nodo attaccante, con Camarda che insidia Cheddira; ballottaggio tra Ngom e Gandelman a centrocampo
Probabili Formazioni
Pisa (3-5-2), la probabile formazione
Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark.
- Due i nodi da sciogliere per Hiljemark, entrambi a centrocampo
- Akinsanmiro è in vantaggio su Loyola
- Touré insidia Leris per una maglia da titolare
Lecce (4-2-3-1), la probabile formazione
Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco.
- Ballottaggio in attacco tra Cheddira e Camarda
- Gandelman e Ngom si giocano una maglia da titolare a centrocampo