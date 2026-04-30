Lo scontro salvezza tra Pisa e Lecce apre la 35^ giornata di Serie A: fischio d'inizio venerdì alle 20.45. Due dubbi per Hiljemark, entrambi a centrocampo: Akinsanmiro e Leris sono in vantaggio su Loyola e Touré. Per Di Francesco c'è il nodo attaccante, con Camarda che insidia Cheddira; ballottaggio tra Ngom e Gandelman a centrocampo

GLI INDISPONIBILI PER LA 35^ GIORNATA