Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Pisa-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Lo scontro salvezza tra Pisa e Lecce apre la 35^ giornata di Serie A: fischio d'inizio venerdì alle 20.45. Due dubbi per Hiljemark, entrambi a centrocampo: Akinsanmiro e Leris sono in vantaggio su Loyola e Touré. Per Di Francesco c'è il nodo attaccante, con Camarda che insidia Cheddira; ballottaggio tra Ngom e Gandelman a centrocampo

GLI INDISPONIBILI PER LA 35^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
portiere
Pisa
Rosen Bozhinov
Rosen Bozhinov
difensore centrale di destra
pubblicità
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
esterno destro
Pisa
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Isak Vural
Isak Vural
mezzala sinistra
pubblicità
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
attaccante
pubblicità
Pisa
Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic
attaccante

Pisa (3-5-2), la probabile formazione

Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark. 

  • Due i nodi da sciogliere per Hiljemark, entrambi a centrocampo
  • Akinsanmiro è in vantaggio su Loyola
  • Touré insidia Leris per una maglia da titolare
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
pubblicità
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
mediano
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
mediano
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
esterno destro
pubblicità
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
trequartista
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
esterno sinistro
pubblicità
Lecce
Walid Cheddira
Walid Cheddira
attaccante

Lecce (4-2-3-1), la probabile formazione

Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco. 

  • Ballottaggio in attacco tra Cheddira e Camarda
  • Gandelman e Ngom si giocano una maglia da titolare a centrocampo

Serie A: Altre Notizie

Rocchi: "Io trasparente con tutti su tutto"

alle "iene"

Le anticipazioni delle parole del deisgnatore, autosospeso in seguito all'inchiesta dei Pm di...

Fabregas: "Napoli cresciuto, gran merito di Conte"

como

Le parole dell’allenatore spagnolo a due giorni dalla sfida contro il Napoli, che si giocherà...

La presentazione della 35^ giornata di Serie A

guida tv

Il 35^ turno di Serie A si apre venerd 1^ maggio e si chiude lunedì 4 maggio alle 20.45...

LIVE: Terminato l'interrogatorio di Gervasoni

live blog

Terminato dopo circa 4 ore l'interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospeso,...

Milan, 8 agosto amichevole col Chelsea a Giacarta

amichevole

La pre-season dei rossoneri si chiuderà con un'amichevole in Indonesia, in programma l'8 agosto:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE