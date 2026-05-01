L'Atalanta ospita il Genoa nella 35^ giornata di Serie A. Nei nerazzurri Raspadori sarà confermato sulla trequarti con Bellanova e Zappacosta sulle fasce e in avanti più Scamacca che Krstovic. De Rossi, invece, potrebbe scegliere di dare spazio a Leali in porta; in attacco Vitinha insidia uno tra Colombo ed Ekhator. Fischio d'inizio sabato alle 20.45, la partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.
- Ahanor è in vantaggio su Kolasinac per una maglia da titolare in difesa
- Zappacosta dovrebbe giocare a sinistra con Raspadori sulla trequarti
- Scamacca più di Krstovic come riferimento offensivo
GENOA (3-5-2) la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Sabelli, Frendrup, Amorim, Masini, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi.
- Possibile riposo per Vasquez con esordio dal primo minuto per Zatterstrom
- In attacco Vitinha insidia uno tra Colombo ed Ekhator
- Recuperati per la panchina Norton-Cuffy e Ekuban