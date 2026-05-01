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Atalanta-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

L'Atalanta ospita il Genoa nella 35^ giornata di Serie A. Nei nerazzurri Raspadori sarà confermato sulla trequarti con Bellanova e Zappacosta sulle fasce e in avanti più Scamacca che Krstovic. De Rossi, invece, potrebbe scegliere di dare spazio a Leali in porta; in attacco Vitinha insidia uno tra Colombo ed Ekhator. Fischio d'inizio sabato alle 20.45, la partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 35^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
trequartista
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.

  • Ahanor è in vantaggio su Kolasinac per una maglia da titolare in difesa
  • Zappacosta dovrebbe giocare a sinistra con Raspadori sulla trequarti
  • Scamacca più di Krstovic come riferimento offensivo
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
pubblicità
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Nils Zätterström
Nils Zätterström
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Genoa
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli
esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
mezzala destra
Genoa
Alex Amorim
Alex Amorim
centrocampista centrale
Genoa
Patrizio Masini
Patrizio Masini
mezzala sinistra
pubblicità
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno sinistro
Genoa
Jeff Ekhator
Jeff Ekhator
attaccante
pubblicità
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

GENOA (3-5-2) la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Sabelli, Frendrup, Amorim, Masini, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi.

  • Possibile riposo per Vasquez con esordio dal primo minuto per Zatterstrom
  • In attacco Vitinha insidia uno tra Colombo ed Ekhator
  • Recuperati per la panchina Norton-Cuffy e Ekuban

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