L'Atalanta ospita il Genoa nella 35^ giornata di Serie A. Nei nerazzurri Raspadori sarà confermato sulla trequarti con Bellanova e Zappacosta sulle fasce e in avanti più Scamacca che Krstovic. De Rossi, invece, potrebbe scegliere di dare spazio a Leali in porta; in attacco Vitinha insidia uno tra Colombo ed Ekhator. Fischio d'inizio sabato alle 20.45, la partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 35^ GIORNATA