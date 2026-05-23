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Torino-Juventus, D'Aversa: "Vogliamo fare la storia, derby per i tifosi"

torino

A poche ore dal derby di Torino che chiuderà la stagione le parole di D'Aversa: "Sarà emozionante. Abbiamo l'opportunità di scrivere una pagina gloriosa, visto che l'ultimo derby vinto è di tanto tempo fa" ha detto l'allenatore granata che al momento non sembra vicino a una conferma e che annuncia: "Domani vi risponderò a tutto"

TORINO-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI - MILLE TIFOSI AL FILADELFIA

Conferenza stampa piena di spunti, per Roberto D'Aversa, alla vigilia del derby fra Torino-Juventus che chiuderà la stagione delle due squadre. Nessun accenno al futuro e a quella che al momento, nonostante il buon rendimento della squadra, sembra portare verso una probabile separazione a fine stagione: "Conta solo il derby, domani risponderò su tutto il resto". Granata senza problemi di classifica e pronti a cambiare il corso della storia degli ultimi dieci anni quando non sono mai riusciti a vincere una sfida sotto la Mole. "Sarà emozionante, ci sarà il nostro pubblico" ha esordito D'Aversa che ha ringraziato i tifosi anche per la presenza al Filadelfia durante l'allenamento di rifinitura. "Abbiamo l'opportunità di scrivere una pagina gloriosa, vogliamo finire mettendo una ciliegina sulla torta, possiamo entrare nella storia visto che l'ultimo derby vinto è di tanto tempo fa". Sul fronte squadra ci saranno i ritorni di Ismajli e Tameze mentre le assenze fra i convocati sono quelle di Anjorin, Abhoukhlal, Savva e Marianucci, oltre allo squalificato Maripan: "Qualche dubbio me lo porto, ci sarà bisogno di esperienza e di gente abituata a queste partite, ho cercato di far capire l'importanza della partita ma anche di non sprecare  energie nervose. Per me si affrontano una squadra che ha costruito la storia con i trofei e l'altra che ha costruito la gloria con la storia"

Approfondimento

Ricordi l'ultimo Torino che ha vinto il derby?

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