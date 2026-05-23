La partita Bologna-Inter valida per la 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 23 maggio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Inter

Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Bologna e Inter in Serie A: tre successi per parte e due pareggi. In più, dopo il 3-1 nel match d'andata dello scorso 4 gennaio, i nerazzurri potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di campionato contro i rossoblù per la prima volta dal 2020/21. Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro gare al Dall'Ara contro l'Inter in campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 24 partite casalinghe contro i nerazzurri in Serie A (3V, 6N, 15P). Il Bologna ha perso nove partite al Dall'Ara in questo campionato (6V, 3N), con solo Pisa (13) ed Hellas Verona (12) che contano più sconfitte interne (a quota nove anche Genoa e Lecce). Il Bologna ha guadagnato ben 13 punti in meno in gare casalinghe rispetto a quanto ottenuto in trasferta in questa Serie A (21 punti al Dall'Ara rispetto ai 34 fuori casa). L'Inter ha guadagnato 86 punti in questo campionato e solo tre volte ha ottenuto più punti in un'intera stagione di Serie A nella sua storia considerando tre punti a vittoria da sempre: 94 nel 2023/24, 91 nel 2020/21 e 97 nel 2006/07 (86 anche nel 1950/51). L'Inter ha vinto otto delle ultime nove partite disputate nell'ultimo match stagionale di Serie A, segnando 25 reti - l'unico non successo nel periodo è stato un pareggio contro l'Hellas Verona, il 26 maggio 2024 (2-2). Dall'altra parte, il Bologna ha perso gli ultimi due incontri nell'ultima gara stagionale nel torneo e non ha mai registrato tre sconfitte di fila considerando i campionati di Serie A a 20 squadre.