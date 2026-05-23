I numeri di Lazio e Pisa

Dopo aver perso la prima sfida contro il Pisa in Serie A (0-1 l'8 gennaio 1984), la Lazio è rimasta imbattuta nelle successive sei gare contro i toscani nel massimo campionato (2V, 4N), mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti. Equilibrio perfetto nei tre precedenti tra Lazio e Pisa in casa dei biancocelesti in Serie A: una vittoria per parte e un pareggio, con un solo gol segnato da entrambe. Il confronto più recente all'Olimpico tra le due formazioni nel massimo campionato risale al 30 dicembre 1990 ed è terminato 0-0 (Dino Zoff era l'allenatore dei capitolini mentre Lucescu era alla guida dei toscani). La Lazio arriva da quattro clean sheet di fila contro il Pisa e l'ultima squadra contro la quale ha mantenuto la porta inviolata in almeno cinque sfide consecutive in Serie A è stata l'Udinese tra 2015 e 2018. La Lazio chiuderà questo campionato dalla nona posizione in giù, il peggior piazzamento dei biancocelesti al termine di una stagione in Serie A dall'annata 2013/14: nono posto, sotto la guida di Vladimir Petkovic per la prima parte di campionato (17) e Edoardo Reja per la seconda (21). In caso di mancata vittoria, il Pisa sarebbe la quarta squadra nelle ultime quattro stagioni a chiudere sotto i 20 punti il massimo campionato; in tutte le precedenti 18 stagioni dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05), questo evento si era verificato solo col Pescara 2016/17. La Lazio arriva da due sconfitte di fila con un punteggio aggregato di 5-0 e sotto la guida di Sarri solo una volta ha perso tre match consecutivi in una stagione di Serie A, tra febbraio e marzo 2024. Il Pisa arriva da otto sconfitte consecutive e l'ultima squadra che ha perso almeno nove partite di fila in Serie A è stata il Venezia tra febbraio e maggio 2022, arrivando a quota 10; in generale, da inizio febbraio quella toscana è stata la squadra col peggior rendimento dei maggiori cinque tornei europei (quattro punti).