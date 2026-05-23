Milan-Cagliari, la conferenza stampa di Allegri LIVE
Novanta minuti alla fine del campionato: Milan padrone del proprio destino e, con una vittoria, sicuro di un posto in Champions League. Allegri presenta la sfida di San Siro contro il suo ex Cagliari che ha appena conquistato la salvezza. Si gioca domenica alle 20.45. Qui tutte le parole in diretta di Allegri
Modric che autonomia ha? E l'obiettivo di domani può cambiare il suo futuro?
"Il futuro è domani, che è la partita più importante della stagione per tutti da Casa Milan ai tifosi. Ci sarà lo stadio pieno, la vittoria deve essere un ringraziamento per loro che soprattutto nel girone di ritorno ci sono stati vicini. Non saranno 100 minuti facili, ma dovremo avere serenità. Stanno tutti bene, i giocatori sono tutti a disposizione. E avrò bisogno di tutti"
In casa il ritmo del Milan nel 2026 è più basso rispetto al 2025: che partita sarà?
"Il ritmo del 2026 è tragico, ma si tratta di numeri. Sarà l'ultima partita della stagione e questa la mia ultima conferenza pre-partita, ci siamo un po' divertiti... Domani abbiamo l'obiettivo un po' più vicino, dobbiamo cercare di prenderlo altrimenti non sarà una bella serata. Ci vuole rispetto per il Cagliari, che ha disputato una bella stagione con un allenatore esordiente che ha fatto un ottimo lavoro. Dovremo fare una partita seria sapendo che con un risultato positivo entreremo in Champions"
Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri
Gli highlights di Genoa-Milan 1-2
Milan, la nuova maglia home 2026-2027 debutterà contro il Cagliari. FOTO
Strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri: è un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 1998/99. All'interno del colletto la scritta 'From Milan to the World' rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari.
Cardinale resta vicino alla squadra per il finale di stagione
Arriva un altro segnale forte da Cardinale che resta vicino alla squadra in vista dell'ultima e decisiva giornata di campionato. Intanto, fonti vicine alla proprietà smentiscono il possibile ingresso di nuovi investitori di minoranza.
Milan, Allegri e la dirigenza: gli scenari per il futuro
Quale sarà il futuro del Milan? Gianluca Di Marzio fa il punto sulle possibili mosse del club rossonero in vista della prossima stagione: dalla situazione di Massimiliano Allegri, legata anche agli obiettivi finali di campionato, ai dubbi sull'assetto societario con il ds Tare in uscita. Guarda il VIDEO con tutti gli aggiornamenti
Milan da ieri in ritiro per preparare la partita contro il Cagliari
La scelta, dopo il ritiro fatto la scorsa settimana per preparare la partita poi vinta in casa del Genoa, è stata condivisa da Allegri insieme alla squadra.
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Allegri parla alle 14
Novanta minuti alla fine del campionato: Milan padrone del proprio destino e, con una vittoria, sicuro di un posto in Champions League. Allegri presenta la sfida di San Siro contro il suo ex Cagliari che ha appena conquistato la salvezza. Si gioca domenica sera. Qui tutte le parole di Allegri, dalle 14