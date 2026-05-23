Modric che autonomia ha? E l'obiettivo di domani può cambiare il suo futuro?

"Il futuro è domani, che è la partita più importante della stagione per tutti da Casa Milan ai tifosi. Ci sarà lo stadio pieno, la vittoria deve essere un ringraziamento per loro che soprattutto nel girone di ritorno ci sono stati vicini. Non saranno 100 minuti facili, ma dovremo avere serenità. Stanno tutti bene, i giocatori sono tutti a disposizione. E avrò bisogno di tutti"