Sabato alle 15 l'Udinese ospita il Torino per la 35^ giornata di Serie A. Runjaic non avrà a disposizione Davis e deve fare i conti con dei problemi a centrocampo: Piotrowski, Ekkelenkamp e Karlstrom sono a rischio forfait. D'Aversa non potrà contare su Ismajli, Adams e Zapata: in attacco Kulenovic favorito per affiancare Simeone
Probabili Formazioni
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.
- Runjaic non potrà contare su Davis, in attacco ci sarà Buksa
- Problemi anche a centrocampo: Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp sono a serio rischio forfait. Spazio a Miller
TORINO (3-4-1-2) la probabile formazione
Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. All. D'Aversa.
- Rispetto alla gara della settimana scorsa contro l'Inter, D'Aversa non potrà contare sugli infortunati Adams, Ismajli e Zapata
- Al centro della difesa balllottaggio Maripan/Marianucci
- Sulla trequarti Vlasic darà supporto alle due punte Simeone e Kulenovic