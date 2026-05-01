Sabato alle 15 l'Udinese ospita il Torino per la 35^ giornata di Serie A. Runjaic non avrà a disposizione Davis e deve fare i conti con dei problemi a centrocampo: Piotrowski, Ekkelenkamp e Karlstrom sono a rischio forfait. D'Aversa non potrà contare su Ismajli, Adams e Zapata: in attacco Kulenovic favorito per affiancare Simeone

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 35^ GIORNATA