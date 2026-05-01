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Udinese-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Sabato alle 15 l'Udinese ospita il Torino per la 35^ giornata di Serie A. Runjaic non avrà a disposizione Davis e deve fare i conti con dei problemi a centrocampo: Piotrowski, Ekkelenkamp e Karlstrom sono a rischio forfait. D'Aversa non potrà contare su Ismajli, Adams e Zapata: in attacco Kulenovic favorito per affiancare Simeone

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 35^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale di destra
pubblicità
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
centrocampista di destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Centrocampista di sinistra
pubblicità
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
pubblicità
Udinese
Adam Buksa
Adam Buksa
attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

  • Runjaic non potrà contare su Davis, in attacco ci sarà Buksa
  • Problemi anche a centrocampo: Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp sono a serio rischio forfait. Spazio a Miller

 

Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centrale di destra
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Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
difensore centrale
Torino
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
esterno destro
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
centrocampista centrale
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
centrocampista centrale
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
esterno sinistro
pubblicità
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
trequartista
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante
pubblicità
Torino
Sandro Kulenovic
Sandro Kulenovic
attaccante

TORINO (3-4-1-2) la probabile formazione

Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. All. D'Aversa.

  • Rispetto alla gara della settimana scorsa contro l'Inter, D'Aversa non potrà contare sugli infortunati Adams, Ismajli e Zapata
  • Al centro della difesa balllottaggio Maripan/Marianucci
  • Sulla trequarti Vlasic darà supporto alle due punte Simeone e Kulenovic

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