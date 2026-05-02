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Bologna-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

La domenica di Serie A si apre con il lunch match delle 12:30; al Dall'Ara, il Bologna ospita il Cagliari che vuole avvicinarsi ulteriormente alla salvezza aritmetica. Italiano deve fare a meno di Cambiaghi e Casale, alle prese con problemi muscolari: Rowe si è allenato in gruppo e dovrebbe giocare dal 1' (pronto Dominguez a sostituirlo). Un solo dubbio per Pisacane, con Belotti che scalpita per una maglia da titolare

SERIE A, TUTTI GLI HIGHLIGHTS

Probabili Formazioni

Bologna
Massimo Pessina
Massimo Pessina
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino destro
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Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Mezz'ala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Mezz'ala sinistra
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Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Ala destra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante
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Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Ala sinistra

Le probabili scelte di Italiano

BOLOGNA (4-3-3), la probabile formazione: Pessina; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano

  • In porta ballottaggio tra Ravaglia e Pessina, con quest'ultimo in vantaggio
  • Rispetto alla gara con la Roma, Italiano dovrebbe puntare su Zortea a destra, data l'indisponibilità di Joao Mario, alle prese con uno stiramento del retto femorale
  • Rowe si è allenato in gruppo e dovrebbe esserci dall'inizio: in caso contrario, Dominguez è pronto a sostituirlo
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
Terzino destro
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezz'ala destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Centrocampista centrale
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Mezz'ala sinistra
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Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Ala destra
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante
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Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Ala sinistra

Le possibili scelte di Pisacane

CAGLIARI (4-3-3), la probabile formazione: Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito, Folorunsho. All. Pisacane

  • Pisacane non può contare su Mendy e Borrelli, i match winner contro l'Atalanta: in attacco dovrebbero giocare Palestra, Esposito e Folorunsho.
  • Ballottaggio in vista proprio in attacco per l'allenatore dei sardi; al posto di uno tra Esposito e Folorunsho, potrebbe giocare Belotti
  • Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa della gara con l'Atalanta

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