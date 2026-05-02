La domenica di Serie A si apre con il lunch match delle 12:30; al Dall'Ara, il Bologna ospita il Cagliari che vuole avvicinarsi ulteriormente alla salvezza aritmetica. Italiano deve fare a meno di Cambiaghi e Casale, alle prese con problemi muscolari: Rowe si è allenato in gruppo e dovrebbe giocare dal 1' (pronto Dominguez a sostituirlo). Un solo dubbio per Pisacane, con Belotti che scalpita per una maglia da titolare
Probabili Formazioni
Le probabili scelte di Italiano
BOLOGNA (4-3-3), la probabile formazione: Pessina; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano
- In porta ballottaggio tra Ravaglia e Pessina, con quest'ultimo in vantaggio
- Rispetto alla gara con la Roma, Italiano dovrebbe puntare su Zortea a destra, data l'indisponibilità di Joao Mario, alle prese con uno stiramento del retto femorale
- Rowe si è allenato in gruppo e dovrebbe esserci dall'inizio: in caso contrario, Dominguez è pronto a sostituirlo
Le possibili scelte di Pisacane
CAGLIARI (4-3-3), la probabile formazione: Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito, Folorunsho. All. Pisacane
- Pisacane non può contare su Mendy e Borrelli, i match winner contro l'Atalanta: in attacco dovrebbero giocare Palestra, Esposito e Folorunsho.
- Ballottaggio in vista proprio in attacco per l'allenatore dei sardi; al posto di uno tra Esposito e Folorunsho, potrebbe giocare Belotti
- Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa della gara con l'Atalanta