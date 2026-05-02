La domenica di Serie A si apre con il lunch match delle 12:30; al Dall'Ara, il Bologna ospita il Cagliari che vuole avvicinarsi ulteriormente alla salvezza aritmetica. Italiano deve fare a meno di Cambiaghi e Casale, alle prese con problemi muscolari: Rowe si è allenato in gruppo e dovrebbe giocare dal 1' (pronto Dominguez a sostituirlo). Un solo dubbio per Pisacane, con Belotti che scalpita per una maglia da titolare

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