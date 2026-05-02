Como-Napoli, Conte: "Buona prestazione, passo in avanti per la Champions"napoli
L'allenatore del Napoli commenta lo 0-0 con il Como soffermandosi sulla prestazione: "Abbiamo fatto bene su un campo molto difficile contro una squadra particolare: in porta loro hanno un calciatore, basta un errore nella pressione e ti salta". Su De Bruyne sostituito dopo 60': "Come sta? Esattamente come stava sette giorni fa"
COMO-NAPOLI 0-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA
“È stata una buona prestazione, perché se non fai una buona prestazione non esci indenne da questa partita”. Il Napoli torna da Como con un punto, che Antonio Conte accoglie sottolineando soprattutto la prestazione dei suoi: “Sappiamo benissimo che sia noi che il Como ci giocavamo tantissimo, forse più il Como a livello di qualificazione in Champions; e sappiamo benissimo che queste partite possono portare degli strascichi. Mancano tre partite e abbiamo fatto un altro passo in avanti non solo per conquistare un posto in Champions ma per cercare anche di conquistare un posto quanto più in alto possibile. I ragazzi hanno fatto bene su un campo molto difficile contro una squadra particolare”.
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Le pagelle di Como-Napoli 0-0
"De Bruyne sta come stava sette giorni fa"
L’allenatore del Napoli passa poi all’analisi della gara: “Nel primo tempo abbiamo un po’ faticato a dare la pressione giusta: non dimentichiamo che loro hanno un calciatore in porta e diventa molto complicato, perché con l’intenzione di pressare sempre alto, quando la palla arriva al portiere basta che fai un minimo movimento sbagliato e lui riesce a trovare sempre la soluzione per saltarti e poi farti correre 80 metri indietro. Il Como ha creato un paio di occasioni su palle che noi abbiamo perso, sicuramente non siamo stati tanto puliti e i centrocampisti centrali erano distanti tra loro: c’è bisogno non solo di un play, ma di due, che si muovono in maniera coordinata e sincronizzata. Nel secondo tempo siamo cresciuti a livello di qualità e di giocate, abbiamo avuto anche delle occasioni per fare gol”. Infine, sulle condizioni di De Bruyne, sostituito al 60’: “Coma sta De Bruyne? Sta come stava nella partita precedente: non è cambiato niente in sette giorni. Poi ci sono partite in cui ci si può esaltare un po’ di più e altre in cui ci si esalta meno, però lui ha fatto la sua parte, è stato molto ordinato. Poi ho deciso di fare entrare Anguissa per spostare McTominay sulla trequarti”.