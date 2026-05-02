"De Bruyne sta come stava sette giorni fa"

L’allenatore del Napoli passa poi all’analisi della gara: “Nel primo tempo abbiamo un po’ faticato a dare la pressione giusta: non dimentichiamo che loro hanno un calciatore in porta e diventa molto complicato, perché con l’intenzione di pressare sempre alto, quando la palla arriva al portiere basta che fai un minimo movimento sbagliato e lui riesce a trovare sempre la soluzione per saltarti e poi farti correre 80 metri indietro. Il Como ha creato un paio di occasioni su palle che noi abbiamo perso, sicuramente non siamo stati tanto puliti e i centrocampisti centrali erano distanti tra loro: c’è bisogno non solo di un play, ma di due, che si muovono in maniera coordinata e sincronizzata. Nel secondo tempo siamo cresciuti a livello di qualità e di giocate, abbiamo avuto anche delle occasioni per fare gol”. Infine, sulle condizioni di De Bruyne, sostituito al 60’: “Coma sta De Bruyne? Sta come stava nella partita precedente: non è cambiato niente in sette giorni. Poi ci sono partite in cui ci si può esaltare un po’ di più e altre in cui ci si esalta meno, però lui ha fatto la sua parte, è stato molto ordinato. Poi ho deciso di fare entrare Anguissa per spostare McTominay sulla trequarti”.