Il Milan cerca, contro il Sassuolo, tre punti per allontanare le inseguitrici nella corsa alla prossima Champions League. Grosso ritrova Berardi dopo le due giornate di squalifica e schiera Muric tra i pali, dopo due panchine consecutive. Allegri dovrebbe puntare sulla coppia Leao-Nkunku in attacco: al posto dell'infortunato Modric giocherà Jashari
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Grosso
SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Dopo due giornate di squalifica per l'espulsione rimediata con il Genoa, Domenico Berardi dovrebbe tornare contro il Milan, a cui ha segnato 11 gol in carriera
- Ritorno anche per Muric, che dopo aver assistito dalla panchina alle partite contro Como e Fiorentina dovrebbe giocare dal 1' contro i rossoneri
Le possibili scelte di Allegri
MILAN (3-5-2), la probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku. All. Allegri
- Senza l'infortunato Modric, Allegri sceglie Jashari per sostituire l'ex Real Madrid in mezzo al campo: il belga dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Ricci
- In attacco, solo panchina per Pulisic: al suo posto, dovrebbe giocare Nkunku
- Sulla sinistra, Estupinan è in vantaggio su Bartesaghi per una maglia da titolare