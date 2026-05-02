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Sassuolo-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Getty

Il Milan cerca, contro il Sassuolo, tre punti per allontanare le inseguitrici nella corsa alla prossima Champions League. Grosso ritrova Berardi dopo le due giornate di squalifica e schiera Muric tra i pali, dopo due panchine consecutive. Allegri dovrebbe puntare sulla coppia Leao-Nkunku in attacco: al posto dell'infortunato Modric giocherà Jashari

MILAN, LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Probabili Formazioni

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
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Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
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Sassuolo
Ulisses Garcia
Ulisses Garcia
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezz'ala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
ala sinistra

Le possibili scelte di Grosso

SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Dopo due giornate di squalifica per l'espulsione rimediata con il Genoa, Domenico Berardi dovrebbe tornare contro il Milan, a cui ha segnato 11 gol in carriera
  • Ritorno anche per Muric, che dopo aver assistito dalla panchina alle partite contro Como e Fiorentina dovrebbe giocare dal 1' contro i rossoneri
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
difensore centrale di destra
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Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
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Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
mezz'ala destra
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
mezz'ala sinistra
pubblicità
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
esterno sinistro
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
attaccante
pubblicità
Milan
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
attaccante

Le possibili scelte di Allegri

MILAN (3-5-2), la probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku. All. Allegri

  • Senza l'infortunato Modric, Allegri sceglie Jashari per sostituire l'ex Real Madrid in mezzo al campo: il belga dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Ricci
  • In attacco, solo panchina per Pulisic: al suo posto, dovrebbe giocare Nkunku
  • Sulla sinistra, Estupinan è in vantaggio su Bartesaghi per una maglia da titolare

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