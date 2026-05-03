La partita Bologna-Cagliari valida per la 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 3 maggio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Cagliari

Il Bologna ha vinto le ultime tre sfide contro il Cagliari in Serie A, segnando in ciascuna esattamente due gol - solo una volta i felsinei hanno ottenuto quattro successi di fila contro i sardi nel massimo campionato: tra il 2013 e il 2016. Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime 12 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (9V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti. Il Bologna ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare (contro Juventus e Roma). Il Bologna è la squadra che attende da più partite il pareggio in campionato (15 - 7V, 8P); solo due volte nella loro storia in Serie A i felsinei hanno registrato 16 match consecutivi senza pareggiare: tra novembre 1961 e marzo 1962 e tra settembre 1962 e gennaio 1963. Il Bologna ha perso ben nove partite al Dall'Ara in questo campionato, solo Pisa ed Hellas Verona hanno fatto peggio in match interni (entrambe 11). Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 10 (2V, 2N, 6P). Dopo il successo contro l'Atalanta, i sardi potrebbero vincere almeno due match di fila per ben la terza volta in questa Serie A, dopo lo scorso gennaio (tre in quel caso) e lo scorso settembre. Il Cagliari ha perso le ultime tre trasferte in campionato e l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive fuori casa in Serie A risale al novembre-dicembre 2023 con Claudio Ranieri allenatore.