La Cremonese è pronta a ospitare la Lazio per uno dei due posticipi del lunedì, fischio d'inizio alle 18.30. Nei grigiorossi ballottaggio a centrocampo tra Bondo e Grassi, in avanti Sanabria è favorito su Okereke. Sarri deve valutare le condizioni di Zaccagni e Taylor: quest'ultimo ha smaltito l'influenza ma non è al meglio
Probabili Formazioni
CREMONESE (4-4-2) la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Maleh, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo.
- Ballottaggio a centrocampo tra Bondo e Grassi
- In attacco Okereke insidia Sanabria per far coppia con Bonazzoli
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.
- Da valutare le condizioni di Zaccagni: è in ballottaggio con Noslin
- Dele-Bashiru è in vantaggio su Taylor che ha smaltito l'influenza ma non è al meglio
- In difesa Lazzari insidia Marusic per una maglia dal 1'