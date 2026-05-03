La Cremonese è pronta a ospitare la Lazio per uno dei due posticipi del lunedì, fischio d'inizio alle 18.30. Nei grigiorossi ballottaggio a centrocampo tra Bondo e Grassi, in avanti Sanabria è favorito su Okereke. Sarri deve valutare le condizioni di Zaccagni e Taylor: quest'ultimo ha smaltito l'influenza ma non è al meglio