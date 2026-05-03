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Cremonese-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La Cremonese è pronta a ospitare la Lazio per uno dei due posticipi del lunedì, fischio d'inizio alle 18.30. Nei grigiorossi ballottaggio a centrocampo tra Bondo e Grassi, in avanti Sanabria è favorito su Okereke. Sarri deve valutare le condizioni di Zaccagni e Taylor: quest'ultimo ha smaltito l'influenza ma non è al meglio

Probabili Formazioni

Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
terzino destro
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Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale
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Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
terzino sinistro
Cremonese
Romano Floriani
Romano Floriani
esterno destro
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
centrocampista centrale
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
centrocampista centrale
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Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
pubblicità
Cremonese
Antonio Sanabria
Antonio Sanabria
attaccante

CREMONESE (4-4-2) la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Maleh, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo.

  • Ballottaggio a centrocampo tra Bondo e Grassi
  • In attacco Okereke insidia Sanabria per far coppia con Bonazzoli
Lazio
Edoardo Motta
Edoardo Motta
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
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Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
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Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala destra
Lazio
Patricio Patric
Patricio Patric
centrocampista centrale
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
Fisayo Dele-Bashiru
mezzala sinistra
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Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
attaccante
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Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

  • Da valutare le condizioni di Zaccagni: è in ballottaggio con Noslin
  • Dele-Bashiru è in vantaggio su Taylor che ha smaltito l'influenza ma non è al meglio
  • In difesa Lazzari insidia Marusic per una maglia dal 1'

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