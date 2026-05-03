La sfida tra Juve e Hellas Verona, valida per la 35^ giornata di Serie A, si gioca domenica 3 maggio alle 18 . La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Marina Presello. Inoltre, dalle 15.30 alle 18 spazio a Sunday Football con Vanessa Leonardi (poi Leo Di Bello) in compagnia di Stefano De Grandis, Michele Padovano, Lorenzo Minotti. Dalle 20 alle 20.40 appuntamento con Anteprima Club che poi ritorna alle 22.40 con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

I numeri di Juventus e Hellas Verona

La Juventus ha vinto sei delle ultime otto partite (2N) di Serie A contro l'Hellas Verona, collezionando ben sei clean sheets nel parziale, e per un punteggio complessivo di 13-3. L'Hellas Verona non ha vinto nessuna di tutte le 34 sfide di Serie A giocate finora sul campo della Juventus - cinque pareggi e 29 sconfitte in totale; contro nessuna squadra i gialloblù hanno disputato più gare esterne senza mai vincere nel massimo campionato: 34 e nessun successo anche contro Inter e Milan. La Juventus non ha subito gol in sei delle ultime sette partite di campionato, comprese tutte le ultime quattro: record nel periodo (dalla 28ª giornata) nei Big-5 tornei europei (a 4 clean sheets Fiorentina, Barcellona e Lille). La Juventus ha subito soltanto una sconfitta nelle ultime 21 partite (14V, 6N) di Serie A giocate all'Allianz Stadium: quella per 0-2 contro il Como, il 21 febbraio scorso; in generale, i bianconeri non hanno mai perso in questo stadio contro un'avversaria che occupasse le ultime due posizioni di classifica a inizio giornata nel massimo torneo. Con una sconfitta in questa partita, l'Hellas Verona - al di là dei risultati di Cremonese e Lecce - sarebbe matematicamente retrocesso in Serie B; per i veneti, si tratterebbe della 10ª retrocessione della loro storia dalla A al campionato cadetto, la prima dal 2017/18.

L'Hellas Verona ha vinto soltanto una delle ultime 36 partite (8N, 27P) giocate contro squadre che occupavano le prime quattro posizioni in classifica a inizio turno di campionato: quella per 2-0 in trasferta contro il Genoa (quarto) l'1 settembre 2024 (di Jackson Tchatchoua e Casper Tengstedt i gol); da allora, tre pareggi e ben 12 ko contro queste avversarie, compresi gli ultimi due contro Napoli e Milan a febbraio e aprile. Sono 21 le sconfitte (3V, 10N) rimediate dall'Hellas Verona finora: record negativo in questa Serie A e meno soltanto di Burnley (22) e Wolverhampton (23) nei Big-5 tornei europei - a 21 anche il Metz.