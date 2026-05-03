Dove vedere Sassuolo-Milan

La partita Sassuolo-Milan valida per la 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 3 maggio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Milan

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan (3V, 3N, 2P), dopo avere subito ben sette sconfitte nelle nove precedenti (2N); nel dettaglio, le due squadre hanno pareggiato i due match più recenti, segnando in totale 10 reti, per una media di cinque a match. Il Milan non ha mai perso nelle ultime otto trasferte di Serie A contro il Sassuolo - sei vittorie seguite da due pareggi nel parziale; l'ultima sconfitta dei rossoneri al MAPEI Stadium nel massimo torneo risale al 6 marzo 2016: 2-0 per gli emiliani, con gol di Alfred Duncan e Nicola Sansone. Nelle ultime 13 partite di campionato, il Sassuolo ha raccolto ben 23 punti (7V, 2N, 4P); nel periodo (dalla 22ª giornata), soltanto quattro squadre hanno fatto meglio in Serie A: Como (24), Juventus (25), Napoli (26) e Inter (30). Il Sassuolo ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe (2P) di massimo campionato: tante quante nelle precedenti 19 (5N, 9P) con quattro allenatori diversi. Il Milan non ha trovato il gol in cinque delle ultime nove gare di campionato - compreso l'ultimo match contro la Juventus - segnando una media di 0,78 reti nel parziale: esattamente la metà della media reti fatta registrare dai rossoneri in tutte le precedenti 25 partite di questa Serie A (1,64, e solo un incontro senza andare a bersaglio nel periodo). Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare di campionato (contro Hellas Verona e Juventus) e potrebbe collezionare tre clean sheets di fila per la seconda volta in questo torneo, dopo lo scorso settembre.