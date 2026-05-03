La domenica della 35^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Bologna-Cagliari , prosegue alle 15.00 con Sassuolo-Milan , mentre alle 18.00 è il momento di Juventus-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Marina Presello. Alle 20.45 scendono in campo Inter e Parma .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Walter Zenga ospiti in studio. Spazio poi a Sky Sunday Football, con Vanessa Leonardi dalle 15.30 e Leo Di Bello dalle 17 alla conduzione, in compagnia di Stefano De Grandis, Michele Padovano e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme a Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.