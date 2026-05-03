Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 35^ giornataguida tv
Oggi, domenica 3 maggio, si scende in campo per la 35^ giornata di campionato. Alle 18.00 Juventus-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di Serie A
La domenica della 35^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Bologna-Cagliari, prosegue alle 15.00 con Sassuolo-Milan, mentre alle 18.00 è il momento di Juventus-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Marina Presello. Alle 20.45 scendono in campo Inter e Parma.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Walter Zenga ospiti in studio. Spazio poi a Sky Sunday Football, con Vanessa Leonardi dalle 15.30 e Leo Di Bello dalle 17 alla conduzione, in compagnia di Stefano De Grandis, Michele Padovano e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme a Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 3 maggio
- Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Walter Zenga
- ore 12.30: Bologna-Cagliari su DAZN 1
- ore 15.00: Sassuolo-Milan su DAZN 1
- Dalle 15.30: Sky Sunday Football con Vanessa Leonardi, Leo Di Bello (dalle 17), Stefano De Grandis, Michele Padovano e Lorenzo Minotti
- Alle 18.00: JUVENTUS-VERONA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Marina Presello
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini
- Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara
- ore 20.45: Inter-Parma su DAZN 1