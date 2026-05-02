Terzo scudetto negli ultimi quattro anni per la Roma femminile che ribaltando i pronostici della vigilia conquista il tricolore con due giornate di anticipo. Decisiva la vittoria ottenuta in casa davanti a oltre duemila tifosi e sotto gli occhi del direttore sportivo giallorosso Ricky Massara, contro la Ternana per 2-0. La firma è quella di Manuela Giugliano autrice delle due reti, la prima su rigore dopo una prima esecuzione sbagliata e poi ripetuta grazie al Var, e la seconda con un tiro dalla distanza.

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