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La Roma femminile vince lo scudetto: decisivo il 2-0 con la Ternana

serie a donne

La Roma femminile conquista il terzo scudetto della sua storia. Decisiva la doppietta realizzata da Manuela Giugliano con cui le giallorosse hanno sconfitto 2-0 la Ternana. Vittoria arrivata in modo aritmetico con due giornate di anticipo sotto gli occhi del direttore sportivo giallorosso Massara

Terzo scudetto negli ultimi quattro anni per la Roma femminile che ribaltando i pronostici della vigilia conquista il tricolore con due giornate di anticipo. Decisiva la vittoria ottenuta in casa davanti a oltre duemila tifosi e sotto gli occhi del direttore sportivo giallorosso Ricky Massara, contro la Ternana per 2-0. La firma è quella di Manuela Giugliano autrice delle due reti, la prima su rigore dopo una prima esecuzione sbagliata e poi ripetuta grazie al Var, e la seconda con un tiro dalla distanza. 

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