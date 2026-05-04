I numeri di Roma e Fiorentina

La Roma ha conquistato 60 vittorie contro la Fiorentina in Serie A (62N, 51P): soltanto contro il Torino i giallorossi ne contanto di più (72); sul fronte opposto, quella capitolina è una delle cinque squadre contro cui la Viola ha collezionato più di 50 successi nella competizione (51), assieme a Lazio (51), Atalanta (54), Napoli (55) e Bologna (59). Inoltre, solo all'Inter i toscani hanno rifilato più gol (224) che alla Roma (213) nel massimo torneo. Dopo essere rimasta imbattuta per quattro match di fila (2V, 2N), la Fiorentina ha perso le ultime due partite di campionato contro la Roma e non subisce più sconfitte consecutive contro i capitolini nel torneo dalle cinque rimediate tra dicembre 2019 e agosto 2021. La Roma ha perso solo tre delle ultime 51 gare casalinghe disputate contro la Fiorentina in Serie A (32V, 16N). L’ultima vittoria della Viola sul campo dei giallorossi in campionato risale al 7 aprile 2018 (2-0 con gol di Benassi e Giovanni Simeone); da allora, cinque successi dei capitolini e due pareggi. La Roma è imbattuta nelle ultime 19 partite casalinghe nel girone di ritorno in Serie A (tra questo, lo scorso e il precedente campionato), per un bilancio di 13 vittorie, sei pareggi e 10 clean sheet nel periodo; l'ultima sconfitta interna dei giallorossi nella seconda metà del torneo risale al 22 aprile 2024, contro il Bologna (1-3). 20 dei 37 punti (il 54%) raccolti dalla Fiorentina in questo campionato sono arrivati nelle ultime 11 gare di Serie A (5V, 5N, 1P). La Roma ha la miglior difesa casalinga di questa Serie A (10 gol al passivo), mentre è seconda nei maggiori cinque campionati europei, alle spalle del solo Barcellona (nove), a 10 anche il Psg.