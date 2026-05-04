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Roma-Fiorentina, Gasperini: "Non possiamo sbagliare niente ma vogliamo la Champions"

roma

L'allenatore della Roma commenta il successo sulla Fiorentina che riporta i giallorossi in piena corsa Champions: "Vedo questa squadra più forte che mai, cerchiamo di lottare per un traguardo fantastico ma sappiamo che non possiamo sbagliare niente. Questi ragazzi sono encomiabili e c'è un forte legame con loro"

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Gian Piero Gasperini, dopo il successo per 4-0 sulla Fiorentina che riporta la Roma in corsa per la Champions, ha parlato così: "Credo che dal girone di ritorno abbiamo avuto più qualità davanti, abbiamo realizzato di più e anche oggi siamo andati in gol con giocatori diversi - dice - Siamo in un buon momento, anche se tutte le gare sono difficili, non possiamo sbagliare niente". Una Roma trasformata: "Abbiamo avuto la possibilità di recuperare giocatori, abbiamo un potenziale enorme e riusciamo a competere. Sotto l'aspetto caratteriale questa squadra è fortissima, non ho mai avuto bisogno di stimolarla di più, sta in piedi da sola, le risposte di queste ultime settimane sono state forti, c'è compattezza tra me e loro, cerchiamo di raggiungere un traguardo fantastico e che abbiamo sempre voluto dall'inizio".

"Con squadra al completo risultati più facili da ottenere"

Malen ha portato una carica diversa offensivamente parlando: "Speriamo intanto di avere ancora Dybala e Soulé che sono mancati, abbiamo avuto tanti forfait in attacco, qualcuno anche lungodegente come Ferguson o Dovbyk ma il morale di questa squadra è stato alto, tutti hanno cercato di fare il massimo, questi ragazzi sono encomiabili, e in questo periodo li vedo ancora più forti - spiega ancora - Migliorare il prossimo anno? Sarà materia successiva, ora ci sono tre partite e sappiamo che non abbiamo margini, dobbiamo fare il massimo e sperare che qualcuno non lo faccia. Io sono dentro al presente, per il futuro ci sarà il momento giusto. Questa è una squadra che per lunghi tratti è stata una delle migliori difese poi anche lì abbiamo avuto qualche defezione ma adesso stiamo recuperando tutti e i risultati in queste condizioni è più facile ottenerli".

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