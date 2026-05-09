Allegri LIVE: "Vedere le cose in modo positivo"

I tifosi contestano e lei forse è l'ultimo garante. C'è davvero compattezza societaria?

"Quest'anno abbiamo lavorato bene, poi nell'ultimo periodo sono mancati i risultati. I tifosi ora ci devono dare una mano. Tutti devono lavorare per il club Milan. Ho imparato che passano gli allenatori e i dirigenti ma quello che rimane è sempre il club che ha una storia da difendere. Per questo abbiamo un senso di responsabilità molto grande. Gli obiettivi personali vanno messi da parte. Quello collettivo e finale è che il Milan deve tornare a giocare la Champions. Abbiamo lavorato per ottenere il massimo ma abbiamo creato una buona base per l'anno prossimo"