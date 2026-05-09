Allegri LIVE: "Vedere le cose in modo positivo"

Milan-Atalanta, la conferenza stampa di Allegri LIVE
Domenica alle 20.45 il Milan ospita l'Atalanta in un match cruciale per la corsa all'Europa. Massimiliano Allegri presenta la sfida parlando in conferenza stampa: qui le sue parole in diretta
Jashari o Ricci per sostitire Modric?
"Sono entrambi molto affidabili. Con Jashari abbiamo fatto un ottimo acquisto poi ha avuto un infortunio, si doveva ambientare nel campionato italiano e Modric ha giocato sempre. Ricci si è dimostrato sempre molto affidabile, sia dal 1' che a gara in corso"
Come ha lavorato psicologicamente sui giocatori?
"Loro hanno sempre lavorato al massimo, poi nella stagione ci sono i momenti di difficoltà. Ora guardiamo alla partita di domani, la più importante"
I tifosi contestano e lei forse è l'ultimo garante. C'è davvero compattezza societaria?
"Quest'anno abbiamo lavorato bene, poi nell'ultimo periodo sono mancati i risultati. I tifosi ora ci devono dare una mano. Tutti devono lavorare per il club Milan. Ho imparato che passano gli allenatori e i dirigenti ma quello che rimane è sempre il club che ha una storia da difendere. Per questo abbiamo un senso di responsabilità molto grande. Gli obiettivi personali vanno messi da parte. Quello collettivo e finale è che il Milan deve tornare a giocare la Champions. Abbiamo lavorato per ottenere il massimo ma abbiamo creato una buona base per l'anno prossimo"
Pensa che il Milan abbia una mentalità vincente e una società forte alle spalle? O pensa che si troverà a combattere da solo?
"Non mi sono mai sentito solo. La sostenibilità sul mercato è un fattore da considerare. E' stata creata una buona base. Ora però conta che ci sia energia positiva per portare il Milan in Champions"
Che difficoltà ci sono per trovare un ambiente più coeso a livello dirigenziale?
"Il confronto aiuta a crescere. Contestazione domani contro Furlani? Abbiamo bisogno dei tifosi, l'obiettivo si raggiunge tutti insieme"
Pensa di poter giocare a tre davanti? Non pensa che perso lo scudetto i giocatori pensino ad altro, chi al Mondiale magari...
"Abbiamo la responsabilità di portare il Milan in Champions; il gruppo partito a luglio farà parte della prossima annata quindi tutti dobbiamo puntare a questo risultato. Attacco a tre? Può darsi, vediamo"
Speranze di rivedere Modric all'ultima giornata?
"Quasi impossibile"
Come si spiega il calo di rendimento delle ultime giornate? Domani è decisiva?
"Lo è perché ne mancano tre... Spendere energie per andare a cercare spiegazioni non ha senso, le valutazioni le faremo a fine campionato. Ora le energie vanno concentrate sulla partita"
Che clima extra-Milanello hai respirato in settimana? E Gimenez è più compatibile con Leao o Pulisic?
"O Nkunku. Se ci sarà Gimenez ci sarà uno o due che gli gireranno intorno. Extra-Milanello... ultimamente sono mancati i risultati, sta a noi invertire la tendenza"
Sei tentato di cambiare molto la formazione titolare dopo la gara col Sassuolo?
"Oggi ultimo allenamento e domani rifinitura qundo deciderà la formazione. Tutti devono essere dentro la partita"
I numeri dell'attacco non la preoccupano?
"Non possiamo cambiare quanto fatto finora. Domani inizia un minicampionato di 3 partite e abbiamo un piccolo vantaggio. Formazione? Ho bisogno di tutti in questo momento"
Sei preoccupato?
"No, bisogna vedere le cose in modo positivo. Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. E comunque vada domani non saremo matematicamente nè dentro nè fuori dalla Champions"
La differenza la farà come arriverete di testa?
"Invece di parlare c'è da fare. L'Atalanta non è scarica, è un'ottima squadra e dobbiamo portare a casa il risultato"
Come si è spiegato questo calo?
"In questo momento l'aspetto mentale è quello che conta. Non bisogna perdere voglia e convinzione perché siamo in piena lotta Champions. Ci vuole coraggio per giocare le ultime partite non sprecando energie in altre cose. Domenica scorsa è stata una partita strana, abbiamo preso il secondo gol in modo troppo facile"
Si parla spesso di tifosi: domani più che mai c'è bisogno di loro
"Finora possiamo solo ringraziarli, ci sono sempre stati vicini e lo stadio è sempre stato pieno. Lo faranno anche domani in un momento decisivo della stagione. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, cerchiamo di tornare alla vittoria in casa che manca"
Allegri arriva in sala stampa, ha inizio la sua conferenza alla vigilia di Milan-Atalanta
Allegri pensa a 6 cambi
E vediamo se in conferenza darà qualche indizio in più. Intanto ha provato Gimenez dal 1' con accanto Pulisic; in regia pronto Ricci con Loftus-Cheek e Rabiot. In difesa torna De Winter con Gabbia e Pavlovic
Milan, senti Sheva: "Deve ritrovare la fiducia e l'entusiasmo che aveva"
"La Champions è importantissima - le sue parole a Sky - e ci deve provare con tutte le proprie forze. Complimenti all'Inter che ha vinto il campionato, moralmente il Milan l'ha sentita tanto"
Lotta Champions, Europa e Conference League: la situazione
La corsa all'Europa si è fatta ancora più viva dopo i risultati della 35^ giornata. La Roma ha recuperato terreno su tutti superando il Como dopo l'1-1 della Juve contro il già retrocesso Verona e il ko del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato. Ecco classifica, calendari a confronto e la situazione scontri diretti (che potrebbero rivelarsi decisivi in caso di arrivo a pari punti)
Corsa alla Champions, i calendari a confrontoVai al contenuto
Il punto sulla corsa Champions
A tre giornate dalla fine, la corsa alla Champions è completamente riaperta. Milan e Juve restano davanti ma frenano, mentre Roma e Como si avvicinano alimentando un finale ad altissima tensione. Tra calendari insidiosi, cali improvvisi e nuovi protagonisti, il quarto posto è ancora tutto da scrivere
Nessuno è al sicuro: nella corsa Champions può succedere di tuttoVai al contenuto
La situazione in classifica
La 36^ giornata ha preso il via venerdì sera. Lo scudetto è stato assegnato, resta apertissima la corsa per i posti in Europa così come c'è una lotta a due per non retrocedere
La classifica della Serie AVai al contenuto
Domani sera Milan-Atalanta; oggi Allegri LIVE dalle 12
Giornata di vigilia in casa Milan: domenica sera, alle 20.45, i rossoneri ospitano a San Siro l'Atalanta. Con il Milan in corsa per un posto Champions non più così certo e con l'Atalanta che spera ancora di agganciare la zona Europa, il match diventa di fondamentale importanza per entrambe. Massimiliano Allegri presenterà i temi della sfida in conferenza stampa, a partire dalle 12: la seguiremo qui LIVE, con le sue parole in diretta