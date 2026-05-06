Beccalossi era arte, quasi come tante figure retoriche che vanno a comporre un testo poetico di quelli che non si dimenticano più. La sua storia ha segnato l'Inter e ha rappresentato quel giocatore che usciva un po' dalle regole, ma che con quelle regole ha saputo convivere benissimo. E con il sorriso
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