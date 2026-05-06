Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano, oggi il pm Ascione ha ascoltato anche Riccardo Pinzani, che nella scorsa stagione ricopriva il ruolo di referente tra il designatore arbitrale Rocchi e i club con la funzione di intermediario, anche in caso di eventuali lamentele. La Procura ha raccolto molte intercettazioni, soprattutto tra Rocchi e lo stesso Pinzani e indaga per capire se le pretese dei club andassero oltre il consentito. In particolare, come noto, per quanto riguarda le designazioni di Colombo e Doveri per le partite dell'Inter rispettivamente contro il Bologna e contro il Milan di coppa Italia. Partite al centro dell'ipotesi di frode sportiva. Gli inquirenti indagherebbero anche su presunte intercettazioni tra Rocchi e Schenone, addetto agli arbitri dell’Inter che verrà sentito la prossima settimana. Nelle ultime ore è stato ascoltato anche, sempre come persona informata, il responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A Butti, su sala Var di Lissone e designazioni. Nei prossimi giorni saranno ascoltati anche altri club referee manager.