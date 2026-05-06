Inter, squadra e dirigenza da Papa Leone XIV: udienza il 9 maggiointer
Dopo la conquista del 21° scudetto della sua storia, giocatori e dirigenti dell'Inter saranno ricevuti da Papa Leone. L'udienza è prevista per sabato 9 maggio alle ore 10
Prima il Papa, poi la Lazio. L'Inter campione d'Italia aprirà la giornata di sabato 9 maggio con una visita speciale: la dirigenza e la squadra di Cristian Chivu saranno ricevute in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano alle ore 10, per poi raggiungere lo stadio Olimpico dove alle 18 è in programma la sfida di campionato contro i biancocelesti. I nerazzurri affronteranno la Lazio due volte nel giro di quattro giorni: prima in campionato, poi nella finale di Coppa Italia il 13 maggio, sempre all'Olimpico. Anche l'anno scorso, la squadra campione d'Italia, il Napoli di Antonio Conte, era stata ricevuta in Vaticano da Prevost.
Il comunicato dell'Inter
"Sabato 9 maggio la squadra, l'allenatore Cristian Chivu e la dirigenza verranno ricevuti dal Santo Padre in Vaticano Un momento speciale per l'Inter Campione d'Italia: in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio la squadra, l’allenatore Cristian Chivu e la dirigenza verranno ricevuti in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. L'incontro è in programma sabato 9 maggio alle ore 10:00: la visita al Santo Padre aprirà la giornata che vedrà l'Inter scendere in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico alle 18:00".