Dopo la conquista del 21° scudetto della sua storia, giocatori e dirigenti dell'Inter saranno ricevuti da Papa Leone. L'udienza è prevista per sabato 9 maggio alle ore 10

Prima il Papa, poi la Lazio. L'Inter campione d'Italia aprirà la giornata di sabato 9 maggio con una visita speciale: la dirigenza e la squadra di Cristian Chivu saranno ricevute in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano alle ore 10, per poi raggiungere lo stadio Olimpico dove alle 18 è in programma la sfida di campionato contro i biancocelesti. I nerazzurri affronteranno la Lazio due volte nel giro di quattro giorni: prima in campionato, poi nella finale di Coppa Italia il 13 maggio, sempre all'Olimpico. Anche l'anno scorso, la squadra campione d'Italia, il Napoli di Antonio Conte, era stata ricevuta in Vaticano da Prevost.