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Da San Siro al Duomo: l'Inter prepara la parata scudetto di domenica 17 maggio

E' QUI LA FESTA

Prime indiscrezioni sulla grande festa dell'Inter di domenica 17 maggio: dopo la sfida con il Verona la premiazione ufficiale sul prato del Meazza e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerose vie della città. Intanto continua la caccia al biglietto

I RETROSCENA DELLO SCUDETTO - L'INTER CHE VERRA'

Inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra che, domenica 17 maggio, celebrerà il 21° scudetto dell’Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri. Che, neanche a dirlo, riempiranno San Siro per l’ennesimo sold-out. La caccia al biglietto è già iniziata. Prima della partita una versione speciale dell’Inter Live Show - “21 Volte Campioni d’Italia” accompagnerà i tifosi al calcio d’inizio: sul palco si alterneranno ospiti, artisti e momenti di intrattenimento, con la conduzione affidata a Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno. Al fischio finale dell’incontro si svolgerà la premiazione ufficiale con la consegna da parte del presidente della Lega serie A Simonelli a capitan Lautaro della coppa dello Scudetto. Medaglie per tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico, anche davanti a tante leggende del club nerazzurro. Chiusa la cerimonia ufficiale, inizierà la festa popolare vera e propria: Chivu e tutti i giocatori saliranno a bordo del pullman scoperto che da San Siro attraverserà alcune tra le principali vie di Milano, sulla falsa riga della storica parata del 2024 anche se, secondo le previsioni, il tragitto sarà accorciato per permettere alla squadra di arrivare intorno alle 22.30 in Piazza Duomo. Dove la grande festa nerazzurra andrà avanti ancora a lungo, per tutta la notte, per celebrare i Campioni d’Italia. 

Approfondimento

Lo speciale scudetto dell'Inter 2026

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