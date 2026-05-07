Ad aprire la 36^ giornata di Serie A (venerdì 8 maggio alle 20.45, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW) sarà Torino-Sassuolo. D'Aversa conferma Simeone davanti con Vlasic alle sue spalle. Grosso con qualche dubbio in attacco dove Berardi non è al meglio ma dovrebbe partire titolare, mentre Pinamonti dovrebbe iniziare dalla panchina con Nzola dal 1'. Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo
Probabili Formazioni
TORINO (3-5-1-1) la probabile formazione
Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone. All. D'Aversa
- D'Aversa dovrebbe confermare la formazione che ha perso a Udine
- davanti Simeone unica punta con Vlasic alle sua spalle
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Coulibaly, Muharemovic, Walukiewicz, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso
- Idzes è febbricitante, dovrebbe raggiungere la squadra nel giorno della partita ma in difesa partirà la coppia centrale Muharemovic-Walukiewicz
- Berardi non al 100% ma dovrebbe partire titolare, così come Nzola, favorito su Pinamonti