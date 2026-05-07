Ad aprire la 36^ giornata di Serie A (venerdì 8 maggio alle 20.45, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW) sarà Torino-Sassuolo. D'Aversa conferma Simeone davanti con Vlasic alle sue spalle. Grosso con qualche dubbio in attacco dove Berardi non è al meglio ma dovrebbe partire titolare, mentre Pinamonti dovrebbe iniziare dalla panchina con Nzola dal 1'. Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

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