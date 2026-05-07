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Torino-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Ad aprire la 36^ giornata di Serie A (venerdì 8 maggio alle 20.45, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW) sarà Torino-Sassuolo. D'Aversa conferma Simeone davanti con Vlasic alle sue spalle. Grosso con qualche dubbio in attacco dove Berardi non è al meglio ma dovrebbe partire titolare, mentre Pinamonti dovrebbe iniziare dalla panchina con Nzola dal 1'. Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centrale di destra
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Torino
Luca Marianucci
Luca Marianucci
difensore centrale
Torino
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
difensore centrale di sinistra
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Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
esterno destro
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
mezz'ala destra
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
centrocampista centrale
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
mezz'ala sinistra
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Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
esterno sinistro
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
trequartista
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Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante

TORINO (3-5-1-1) la probabile formazione

Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone. All. D'Aversa

  • D'Aversa dovrebbe confermare la formazione che ha perso a Udine
  • davanti Simeone unica punta con Vlasic alle sua spalle
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Woyo Coulibaly
Woyo Coulibaly
Terzino destro
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Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Difensore centrale
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Sassuolo
Ulisses Garcia
Ulisses Garcia
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezz'ala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
esterno destro
Sassuolo
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Coulibaly, Muharemovic, Walukiewicz, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso

  • Idzes è febbricitante, dovrebbe raggiungere la squadra nel giorno della partita ma in difesa partirà la coppia centrale Muharemovic-Walukiewicz
  • Berardi non al 100% ma dovrebbe partire titolare, così come Nzola, favorito su Pinamonti

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