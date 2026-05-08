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Cagliari-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Sabato alle 15 il Cagliari ospita l'Udinese per conquistare l'aritmetica certezza della salvezza, nel caso in cui la Cremonese si trovasse a 6 o più punti di distacco dai rossoblù al termine della 36^ giornata. Pisacane lancia dal 1' Mendy e arretra Folorunsho sulla linea dei centrocampisti. Runjaic ritrova Davis in attacco insieme a Zaniolo, dietro gioca Mlacic. Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese

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Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
terzino destro
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
mezz'ala destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
centrocampista centrale
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
mezz'ala sinistra
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Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
trequartista destro
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
trequartista sinistro
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
attaccante

Le possibili scelte di Pisacane

CAGLIARI (4-3-2-1), la probabile formazione: Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy. All. Pisacane

  • Pisacane dovrebbe cambiarne due rispetto allo 0-0 di Bologna della scorsa settimana: in attacco gioca Mendy come riferimento centrale, insieme a Palestra ed Esposito
  • Folorunsho a centrocampo al posto di Deiola, infortunato alla coscia
  • In difesa torna Rodriguez al fianco di Mina
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Branimir Mlacic
Branimir Mlacic
difensore centrale di destra
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Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
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Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
mezz'ala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
mezz'ala sinistra
pubblicità
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

Le possibili scelte di Runjaic

UDINESE (3-5-2), la probabile formazione: Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • Tre cambi in vista per Runjaic rispetto al successo sul Torino: in attacco c'è Davis, capocannoniere dei bianconeri, insieme a Zaniolo
  • A centrocampo dovrebbe tornare Karlstrom, assente nell'ultima giornata per un affaticamento muscolare
  • In difesa, spazio a Mlacic, al posto dello squalificato Kabasele

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