Sabato alle 15 il Cagliari ospita l'Udinese per conquistare l'aritmetica certezza della salvezza, nel caso in cui la Cremonese si trovasse a 6 o più punti di distacco dai rossoblù al termine della 36^ giornata. Pisacane lancia dal 1' Mendy e arretra Folorunsho sulla linea dei centrocampisti. Runjaic ritrova Davis in attacco insieme a Zaniolo, dietro gioca Mlacic. Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Pisacane
CAGLIARI (4-3-2-1), la probabile formazione: Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy. All. Pisacane
- Pisacane dovrebbe cambiarne due rispetto allo 0-0 di Bologna della scorsa settimana: in attacco gioca Mendy come riferimento centrale, insieme a Palestra ed Esposito
- Folorunsho a centrocampo al posto di Deiola, infortunato alla coscia
- In difesa torna Rodriguez al fianco di Mina
Le possibili scelte di Runjaic
UDINESE (3-5-2), la probabile formazione: Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- Tre cambi in vista per Runjaic rispetto al successo sul Torino: in attacco c'è Davis, capocannoniere dei bianconeri, insieme a Zaniolo
- A centrocampo dovrebbe tornare Karlstrom, assente nell'ultima giornata per un affaticamento muscolare
- In difesa, spazio a Mlacic, al posto dello squalificato Kabasele