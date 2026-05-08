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Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 36^ giornata

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Da venerdì 8 a lunedì 11 maggio, la 36^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in co-esclusiva: Torino-Sassuolo, Lecce-Juventus e Parma-Roma. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

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Da venerdì 8 a lunedì 11 maggio appuntamento con la trentaseiesima giornata della stagione su Sky e in streaming su NOW. Venerdì alle 20.45 si gioca Torino-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sabato alla stessa ora in campo Lecce-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K mentre domenica, alle 18, la sfida tra Parma e Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. 

Gli studi di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 20 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che avranno come ospiti in studio Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Fernando Orsi. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto, Riccardo Gentile e Michele Padovano ospiti in studio. Spazio poi a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello alla conduzione, in compagnia di Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Alessio Scarchilli. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme a Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi.

 

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Serie A, la 36^ giornata su Sky e NOW

Venerdì 8 maggio

  • Alle 20.45: TORINO-SASSUOLO su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera, commento Riccardo Montolivo. Inviati Paolo Aghemo e Manuele Baiocchini
  • Dalle 22.45: Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Lorenzo Minotti

Sabato 9 maggio

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Fernando Orsi
  • Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi
  • Alle 20.45: LECCE-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani. Inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà

Domenica 10 maggio

  • Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto, Riccardo Gentile e Michele Padovano
  • Dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Alessio Scarchilli
  • Alle 18.00: PARMA-ROMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Paolo Assogna
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
  • Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara

Lunedì 11 maggio

  • Dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi

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