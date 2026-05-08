La Juventus vola a Lecce per ottenere tre punti importanti nella corsa alla Champions League: i salentini, invece, vogliono mantenere la distanza con la Cremonese terzultima. Tra i bianconeri torna Vlahovic dal 1' dopo oltre 4 mesi dall'ultima volta. Di Francesco, invece, conferma la formazione che ha battuto il Pisa nell'ultimo turno. Lecce-Juventus si gioca sabato alle 20:45 ed è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Di Francesco
LECCE (4-2-3-1), la probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco
- Di Francesco dovrebbe essere orientato alla conferma totale della formazione che ha battuto il Pisa nell'ultimo turno
- In attacco, spazio ancora a Cheddira, decisivo contro i toscani.
- La coppia di difesa dovrebbe essere composta da Siebert e Tiago Gabriel
Le possibili scelte di Spalletti
JUVENTUS (3-4-2-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
- Dopo quattro mesi dall'ultima volta (Juve-Cagliari 2-1 del 29 novembre scorso), Dusan Vlahovic dovrebbe partire dal 1' in attacco
- Spalletti non sembra intenzionato ad effettuare altre modifiche rispetto all'undici che settimana scorsa ha pareggiato con il Verona
- Ci saranno sia Thuram che YIldiz, che si sono allenati in gruppo in settimana