La Juventus vola a Lecce per ottenere tre punti importanti nella corsa alla Champions League: i salentini, invece, vogliono mantenere la distanza con la Cremonese terzultima. Tra i bianconeri torna Vlahovic dal 1' dopo oltre 4 mesi dall'ultima volta. Di Francesco, invece, conferma la formazione che ha battuto il Pisa nell'ultimo turno. Lecce-Juventus si gioca sabato alle 20:45 ed è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW

SPALLETTI: "PENSO CHE MOLTI RESTERANNO"