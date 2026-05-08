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Lecce-Juventus su Sky, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

La Juventus vola a Lecce per ottenere tre punti importanti nella corsa alla Champions League: i salentini, invece, vogliono mantenere la distanza con la Cremonese terzultima. Tra i bianconeri torna Vlahovic dal 1' dopo oltre 4 mesi dall'ultima volta. Di Francesco, invece, conferma la formazione che ha battuto il Pisa nell'ultimo turno. Lecce-Juventus si gioca sabato alle 20:45 ed è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW

SPALLETTI: "PENSO CHE MOLTI RESTERANNO"

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
esterno destro
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Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
trequartista
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
esterno sinistro
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Lecce
Walid Cheddira
Walid Cheddira
attaccante

Le possibili scelte di Di Francesco

LECCE (4-2-3-1), la probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

  • Di Francesco dovrebbe essere orientato alla conferma totale della formazione che ha battuto il Pisa nell'ultimo turno
  • In attacco, spazio ancora a Cheddira, decisivo contro i toscani.
  • La coppia di difesa dovrebbe essere composta da Siebert e Tiago Gabriel
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
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Juventus
Gleison Bremer
Gleison Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
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Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
mezz'ala destra
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
mezz'ala sinistra
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
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Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
trequartista di destra
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista di sinistra
pubblicità
Juventus
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
attaccante

Le possibili scelte di Spalletti

JUVENTUS (3-4-2-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

  • Dopo quattro mesi dall'ultima volta (Juve-Cagliari 2-1 del 29 novembre scorso), Dusan Vlahovic dovrebbe partire dal 1' in attacco
  • Spalletti non sembra intenzionato ad effettuare altre modifiche rispetto all'undici che settimana scorsa ha pareggiato con il Verona
  • Ci saranno sia Thuram che YIldiz, che si sono allenati in gruppo in settimana

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