La sfida tra Torino e Sassuolo, valida per la 36^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 8 maggio alle 20.45. La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW . Telecronaca Antonio Nucera, commento Riccardo Montolivo. Inviati Paolo Aghemo e Manuele Baiocchini. Inoltre, dalle 20 alle 20.35 e dalle 22.45 a mezzanotte appuntamento con Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Lorenzo Minotti.

I numeri di Torino e Sassuolo

Dopo il successo nella gara di andata (1-0, 21 dicembre 2025), il Torino potrebbe battere il Sassuolo in entrambe le sfide stagionali solo per la seconda volta in Serie A, dopo il 2013/14, nell'annata di esordio assoluto dei neroverdi in massima serie. Il Sassuolo è rimasto senza segnare nella gara di andata contro il Torino e solo una volta in Serie A ha mancato la rete per due match di fila contro i granata, quando rimase a secco in entrambe le sfide stagionali del 2013/14. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in due delle ultime tre trasferte contro il Torino in Serie A (1V, 1N), dopo aver incassato cinque sconfitte di fila sul campo dei granata; in generale, in 11 precedenti all'Olimpico Grande Torino, queste due squadre hanno pareggiato una sola volta nella massima serie. Il Torino non ha trovato la rete in due delle ultime tre gare in Serie A, dopo che nelle precedenti sei sfide nella gestione Roberto D'Aversa era sempre andato a segno. Con un punto il Sassuolo raggiungerebbe quota 50 in una stagione di Serie A per la quinta volta, la prima dal 2021/22 (quando chiuse con esattamente 50 punti); inoltre, i neroverdi con un pareggio avrebbero già 20 punti in più rispetto a quelli ottenuti nella precedenti stagione in massima serie (30 punti a fine campionato 2023/24). Il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare (vs Fiorentina e Milan) e potrebbe arrivare a tre clean sheet di fila per la prima volta da novembre 2020 in Serie A, sotto la guida di De Zerbi.